ROMA/ Calciomercato News, Kessie subito: la Roma tenta il colpaccio!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ACCELERATA PER KESSIE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – L'arrivo di Clement Grenier dall'Olympique Lione non sembra soddisfare appieno la voglia della Roma di migliorare il proprio centrocampo per questa finestra di calciomercato. Come confermato anche dal tecnico giallorosso Spalletti, il profilo di Franck Kessie piace molto alla Roma che starebbe addirittura provando a portarlo nella capitale prima della fine di questo gennaio di trattative. La concorrenza per arrivare a Kessie non manca visto che ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club anche stranieri come i francesi del Paris Saint-Germain. La Roma ha però in mente una strategia per arrivare al centrocampista ivoriano, ovvero quella di inserire, oltre ad una proposta da circa 20 milioni di euro, i cartellini dei giovani Marchizza e Tumminello, elementi di spicco del vivaio giallorosso. Difficile però che l'affare si concretizzi ora a fronte delle resistenze dell'Atalanta, più propensa a cedere Kessie solo a giugno.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SPALLETTI SU GRENIER. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Nelle scorse ore, un po' a sorpresa, la Roma ha completato una nuova operazione di calciomercato in entrata con l'acquisto di Clement Grenier dall'Olympique Lione. Il centrocampista francese classe 1990 non ha vissuto dei grandi momenti nel recente passato ma il tecnico giallorosso Luciano Spalletti ha speso parole positive nei suoi confronti nella conferenza stampa in vista dell'impegno in campionato: "È un calciatore di cui avete detto tutto. Era stato seguito per sostituire Pirlo nel Milan, ha avuto un momento di flessione che un ambiente come Roma, una squadra come la Roma può risistemare velocemente. È chiaro che dobbiamo vederlo in pratica, ma se è come diciamo noi, si può fare anche il paragone con Fazio, lui è qualcosa di simile. Non ha giocato gli ultimi due anni, poi è venuto qui, è entrato in punta di piedi e siccome è bello grosso ha fatto il prepotente con gli avversari e si è meritato tutte le attenzioni che gli stiamo dando. Nutriamo grande fiducia in Grenier per il futuro, entrando qui in poche sedute di allenamento ritroverà quell'entusiasmo, quella qualità che ha a disposizione."

© Riproduzione Riservata.