ROMA/ Calciomercato News, Spalletti corteggia Kessie e molla Defrel

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE PAROLE DI SPALLETTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – La Roma non ha certo vissuto una sessione di calciomercato serena tra obiettivi sfumati e continue voci riguardanti i suoi giocatori. Nella conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato contro la Sampdoria, il tecnico giallorosso Luciano Spalletti ha toccato vari argomenti di mercato, tra cui i rumors a proposito dell'argentino Leandro Paredes: "Io non ho chiesto la cessione di Paredes, ma le dinamiche di mercato e le volontà del giocatore vanno chieste alla società e a Paredes stesso." L'allenatore è parso poi scettico sull'interesse per Defrel del Sassuolo: "Avendo la possibilità di scegliere, voglio dare più tempo ai giocatori che ho. El Shaarawy ora è un po' giù perché non sente fiducia, Totti ha giocato poco, ora ritorna Salah. All'inizio, con la partenza di Iturbe e quella di Salah c'era necessità, ma serviva per queste ultime partite. Per questo prendere ora un giocatore in quella zona di campo rischierebbe di creare un po' di confusione. Insomma, la mia idea è quella di dare fiducia a quelli che ci hanno portato qua." Un commento pure su Franck Kessie dell'Atalanta: "Se è un profilo che mi piacerebbe? Dalle mie parti si dice 'di molto'..."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L'OPINIONE DI CRISTOFORI E DI CARO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Per quest'ultima parte della finestra invernale di calciomercato intorno alla Roma sta facendo molto discutere la notizia della possibile partenza dell'argentino Leandro Paredes specialmente dopo l'arrivo di Clement Grenier dall'Olympique Lione. Intervenuta a Rete Sport, Paola Di Caro ha detto la sua sulla vicenda: "Sono rimasta sorpresissima dalla questione Paredes: è il primo rincalzo, perché dovrebbe voler andar via? Probabilmente il tecnico non crede in lui, l'argentino di fatto è stato sul mercato estivo fino all'ultimo giorno. Non ci sono altri motivo per cui il ragazzo potrebbe essere così scontento." Gli fa eco Alessandro Cristofori: "Sacrificare Paredes sul mercato in cambio di Grenier, Donsah e Defrel? Non lo farei, la Roma a lungo termine non ci guadagnerebbe."

