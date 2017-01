ROMA/ Calciomercato News, giallo Baselli, tra smentite e conferme: un depistaggio?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, AGENTE BASELLI SMENTISCE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – La Roma ha finalmente aggiunto un nuovo centrocampista al proprio organico con l'arrivo di Clement Grenier dall'Olympique Lione in questa finestra di calciomercato. I giallorossi non sembrano però volersi accontentare del solo ventiseienne, come suggeriscono i vari rumors di calciomercato a proposito di Kessie dell'Atalanta, Donsah del Bologna e Badelj della Fiorentina. Chi però non sembra essere un reale obiettivo di calciomercato della Roma è Daniele Baselli, di proprietà del Torino. Contattato il procuratore di Baselli, l'agente Giuseppe Riso, ha dichiarato: "Non ho mai parlato con la Roma di Baselli, però vediamo cosa succede nei prossimi giorni." Staremo a vedere se la Roma effettuerà un colpo di calciomercato a sorpresa o preferirà virare sugli altri nomi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PARERE DI AGRESTI E VALDISERRI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – In quest'ultima parte del calciomercato invernale la Roma sta provando a sistemare l'organico con qualche colpo last minute. Intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News, Stefano Agresti a fornito la sua analisi sull'ultimo arrivato dall'Olympique Lione: "Grenier è un giocatore dai buonissimi piedi, ma che non sta in piedi... A Lione quest'anno non ha mai giocato, è più di una scommessa, e i giallorossi l'hanno scelto principalmente per il costo dell'operazione. Defrel tolto dal mercato? Fino a martedì aspetterei..." Più critico il parere di Luca Valdiserri per Rete Sport: "La Roma è seconda in classifica, aveva solo bisogno di un centrocampista pronto. Ora invece Paredes dovrebbe partire per Grenier e magari Donsah, stravolgendo tutte le certezze di questa squadra. Cedere l'argentino senza arrivare a Kessie subito sarebbe un indebolimento per i giallorossi!"

