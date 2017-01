Roma/ Calciomercato News, Non solo Grenier, si continua a lavorare per Donsah!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CONTATTI PER DONSAH. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato la Roma si è messa alla ricerca di un rinforzo per l'attacco ed uno per la mediana. A centrocampo nelle scorse ore i giallorossi hanno accolto Clement Grenier, francese proveniente dall'Olympique Lione, ma sembra che il ds Massara non voglia fermarsi qui. Secondo le indiscrezioni infatti, nella giornata di ieri la Roma ha proseguito i contatti con il Bologna per il ventenne Godfred Donsah. La linea seguita dai rossoblu è però molto simile a quella del Sassuolo per Defrel, ovvero il Bologna non vuole cedere il proprio giocatore nell'immediato preferendo puntare su di lui anche nella seconda parte della stagione. Nuovi contatti ci sono stati pure per Franck Kessie dell'Atalanta ma anche qui la Roma si è ritrovata a rimandare il discorso per la finestra estiva.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LINETTY E BASELLI NEL MIRINO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – I giallorossi sono alla ricerca di un centrocampista nel calciomercato di gennaio. L'arrivo di Clement Grenier non dovrebbe essere dunque l'unico arrivo in entrata. La Roma sta vagliando diversi nomi e ne spuntano altri due piuttosto interessanti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it pare che nel mirino ci siano Karol Linetty e Daniele Baselli. Il centrocampista polacco classe 1995 gioca nella Sampdoria da quest'estate quando il club blucerchiato l'ha pescato dal Lech Poznan. Linetty è un centrocampista fisico e dotato di una grande fase di interdizione, bravo a rubare palloni è anche in grado di giocare bene il pallone. L'italiano del Torino è un classe 1992 differente dal calciatore blucerchiato. Baselli infatti è una mezzala offensiva, bravo anche a calciare verso la porta e a buttarsi dentro partendo da dietro. Sono due nomi interessanti e staremo a vedere cosa farà la Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PREZZO DI PAREDES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 GENNAIO 2017 – Si era già parlato ieri della possibilità di vedere Leandro Paredes cambiare maglia in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista argentino piace a molti club esteri e l'idea di fare una plusvalenza importantissima rende la Roma golosa. Nonostante questo la Roma tiene molto al calciatore e non lo lascerà partire per una cifra importante. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il club giallorosso abbia fissato un prezzo. Il prezzo è uscito durante la trasmissione di ieri sera ''Calciomercato - L'originale'' dove si è capito che per venticinque milioni di euro più cinque di bonus il calciatore potrebbe partire. Paredes è un centrocampista tecnico e dotato di buone intuizioni, la Roma al momento non sembra intenzionata a scendere a patti e lo cederà solo per una cifra importante. Difficile capire come la prenderebbero in caso di cessione i tifosi della Roma che comunque hanno dimostrato più volte di gradire e non poco il calciatore l'anno scorso in prestito all'Empoli.

