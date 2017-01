TORINO / Calciomercato News: cinque anni a Milinkovic Savic, le parole di Belotti

TORINO, CALCIOMERCATO NEWS, CINQUE ANNI A MILINKOIVC SAVIC, LE PAROLE DI BELOTTI - E' praticamente tutto fatto per l'approdo del portiere Vanja Milinkovic-Savic in granata. Il classe 1997 è il nuovo colpo di mercato del Torino, nonchè fratello del centrocampista della Lazio. Dal prossimo anno il giocatore approderà in Italia, quindi comincerà la sua nuova avventura con la maglia del Toro a partire dal prossimo giugno. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tutto Mercato Web, il ragazzo firmerà un contratto di cinque anni con il club piemontese e lunedì è atteso a Torino anche per le visite mediche. Intanto, spostandoci all'attualità, ha parlato bomber Belotti in conferenza stampa, in vista della partita di domani contro l'Atalanta: "Giocherò come sempre. Ho fatto solo un provino con l'Atalanta, niente di più. Gioco per il Torino e penso a far bene per questi colori. Chi potrebbe essere il capocannoniere del torneo? Ci sono tante punte forti, sarà difficile per me vincere. Ma grazie ai miei compagni ho segnato 14 gol. Se dovessi concludere in testa sarebbe bello per tutti noi".

© Riproduzione Riservata.