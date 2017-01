INTER/ Calciomercato News: D'Ambrosio, una rete che vale il rinnovo!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, D'AMBROSIO RINNOVERA'. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Oltre alle ultime cessioni in quest'ultima parte della finestra invernale di calciomercato, la dirigenza dell'Inter sta anche già pensando ai rinnovi dei contratti in scadenza. Tra questi c'è pure quello di Danilo D'Ambrosio, protagonista di un buon rendimento nella prima parte di stagione ed autore ieri della seconda rete nella vittoria contro il Pescara a San Siro, che scadrà appunto nel giugno del 2018. Intervistato da Sky Sport, D'Ambrosio al riguardo ha spiegato: "Penso al quotidiano, a mettere in difficoltà il mister. Se dovesse arrivare poi il rinnovo, sarebbe un bel premio per me e per la mia famiglia. Con Pioli è cambiata la qualità e la quantità del lavoro che facciamo in allenamento, l'attenzione che mettiamo in ogni aspetto. La Juventus? Come rosa siamo alla pari. Loro, a differenza nostra, sono andati meglio nei campionati precedenti: è un fattore di autostima, che passa anche dai risultati e dalle prestazioni." Quasi sicuramente l'Inter fisserà un incontro a febbraio per parlare del rinnovo di D'Ambrosio e la stessa sorte sarà riserbata pure al cileno Gary Medel, anche lui in scadenza al termine della prossima stagione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RETROSCENA MANCINI-CAVANI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La disponibilità economica di Suning permette all'Inter di ragionare su grandi nomi in fase di calciomercato. Intervistato da Telefoot, l'ex allenatore nerazzurro Roberto Mancini ha parlato di sè ed ha svelato un interessante retroscena riguardo ad Edinson Cavani del Psg, più volte accostato all'Inter nel recente passato: "I migliori giocatori che ho allenato? Aguero, Yaya Touré, sicuramente Ibrahimovic: lui può far sempre la differenza, la fa ancora oggi. Il PSG ha perso molto con la sua partenza, anche se ha Cavani che segna tanto e mi piace moltissimo: infatti, lo volevo portare all'Inter. Io al Psg? Non ho avuto nessun contatto, ero all'Inter quando se n'è parlato. Poi non so cosa può offrirmi il futuro, nel calcio tutto può cambiare. In ogni caso i parigini hanno un grande allenatore e una grande squadra, e Parigi è una gran bella città."

