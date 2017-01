INTER/ Calciomercato News: Il ds Ausilio è scettico sull'operazione Verratti

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AUSILIO SCETTICO SU VERRATTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Grazie alla disponibilità economica dei cinesi di Suning, l'Inter può pensare ai grandi nomi del calciomercato internazionale in vista della sessione estiva. Tra gli obiettivi ipotizzati, per il centrocampo emerge il profilo di Marco Verratti, regista del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana. Intervistato da Premium Sport a margine della vittoria sul Pescara, il direttore sportivo nerazzurro Ausilio si è detto però scettico riguardo all'operazione Verratti: "Verratti è in una squadra che non mi risulta voglia venderlo. Per quest'anno sul mercato abbiamo fatto quello che volevamo fare. Gagliardini era il nostro primo ed unico obiettivo e siamo contenti di come si sia inserito subito. E' difficile giocare a 'San Siro' ed è difficile giocare nell'Inter: siamo orgogliosi di quello che ha fatto. La squadra non ha nulla da invidiare a quelle che ci sono davanti, ma il progetto è partito dopo e va consolidato. Stiamo costruendo qualcosa e solo il tempo ci dirà se la strada è quella giusta. Ma sono convinto di sì."

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AG.GAGLIARDINI E' SODDISFATTO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – In questa finestra di calciomercato invernale l'Inter ha sistemato il proprio organico con l'acquisto di Roberto Gagliardini dall'Atalanta. Il bergamasco, autore di una più che buona prestazione pure ieri sera nella vittoria contro il Pescara e il suo agente, il procuratore Giuseppe Riso, intervistato a Calcio Champagne dalla Rai, ha detto di essere molto soddisfatto della trattativa e della situazione del suo assistito: "Sicuramente Gagliardini si è ambientato subito, ma non è solo merito suo se l'Inter sta ottenendo questi risultati. Piuttosto, vorrei fare i complimenti al ds nerazzurro Ausilio per aver concluso un affare così importante in tempi tanto rapidi: è stata un'ottima operazione."

