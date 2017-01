INTER/ Calciomercato News, Masina-Inter c'è qualcosa di serio in ballo?

CALCIOMERCATO INTER NEWS. MASINA PENSA AL BOLOGNA. ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA – In questa sessione di calciomercato invernale l’Inter sembra aver sistemato l’organico con l’arrivo di Gagliardini dall’Atalanta. Tuttavia, il centrocampo non è l’unico reparto bisognoso di rinforzi visto che da tempo si insegue un nuovo terzino sinistro. Tra i vari profili emersi figura pure quello dell’italomarocchino Adam Masina, di proprietà del Bologna. Tuttavia, il giocatore si è detto concentrato solo sui rossoblu, allontanando i rumors che lo volevano vicino non solo all’Inter ma anche la Juventus: “Questa è casa mia, e al momento non ho alcun motivo di lasciare la mia casa. Qui c’è davvero un grande progetto, il club ha voglia di crescere e io a mia volta ho ancora tanta voglia di crescere con questa squadra, perché un giorno voglio riuscire a vincere.” Più probabile a questo punto che i nerazzurri virino su altri obiettivi da qui all’estate come il già chiacchierato Ricardo Rodriguez del Wolfsburg.

CALCIOMERCATO INTER NEWS. SCANZANI SU GAGLIARDINI. ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA – L’acquisto di Roberto Gagliardini dall’Atalanta ha messo a posto i problemi dell’Inter a centrocampo in questa finestra invernale di calciomercato. Il talento bergamasco sta stupendo tutti con le sue prestazioni nella nuova piazza e di lui ha parlato pure Andrea Scanzani per TMW Radio: “La formula giusto penso stia nel fatto che abbia solo trovato un tecnico che parla italiano, che conosce il nostro campionato e i suoi giocatore e anche un pizzico di fortuna che prima non c'era. Adesso occorre sperare solo che il cammino continui così. La rinnovata solidità difensiva? Sempre difficile stabilire se è migliorata la qualità atletica o le motivazioni di un gruppo che mi sembra molto più coeso rispetto a prima. Non lo conoscevo molto ed è stato in grado di imporsi subito nell'Inter. Qualità importanti e una personalità non indifferente. Sembra il più veterano di tutti nonostante la giovane età.”

© Riproduzione Riservata.