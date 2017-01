Inter/ Calciomercato News: La Fiorentina mette Santon nel mirino!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FIORENTINA SU SANTON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Come ampiamente ribadito dal direttore sportivo Ausilio e dal tecnico Pioli, l'Inter si sta dedicando prevalentemente alle cessioni in quest'ultima parte del calciomercato invernale. Mentre Andrea Ranocchia e Jonathan Biabiany rischiano di restare in nerazzurro, chi potrebbe ancora lasciare Milano è il terzino Davide Santon. L'esterno classe 1991 ex Newcastle in questa stagione ha collezionato appena 12 presenze tra campionato ed Europa League e nelle scorse settimane sembrava essere vicino ai liguri della Sampdoria. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa l'indiscrezione secondo cui il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino avrebbe messo nel mirino proprio Santon per coprire un ruolo in cui i viola sono carenti. La Fiorentina, però, è interessata solamente ad avere il calciatore in prestito ed in caso di risposta negativa virerà sull'ex juventino Martin Caceres, anche lui accostato all'Inter per il posto di terzino sinistro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, EDER SU GABIGOL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – All'inizio di questa stagione all'Inter si è aggregato un giovane promettente attaccante dal calciomercato estivo, ovvero Gabriel Barbosa detto Gabigol proveniente dal Santos. Il brasiliano ha fin qui trovato poco spazio e si era addirittura ipotizzata una partenza in prestito per lui in questo gennaio di trattative con il Sassuolo come probabile destinazione in caso di cessione alla Roma di Defrel. Tuttavia, nelle scorse settimane il tecnico Pioli ha cominciato a concedere maggior spazio in campo a Gabigol e di lui ha parlato il connazionale nerazzurro Eder a margine del successo sul Pescara di ieri sera: "Gabigol? Ne sentiamo tante, ma io so quanto è difficile arrivare qui dal Brasile. E' migliorato tanto negli ultimi mesi, si allena bene e deve continuare così. Ha qualità: se l'Inter ci ha puntato vuol dire che ha qualcosa. Sarà il futuro dei nerazzurri."

