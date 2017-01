Inter/ Calciomercato News: Quale sarà il futuro di Ranocchia e Yao?

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RANOCCHIA E YAO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Per questi ultimi giorni della finestra di calciomercato invernale l'Inter deve ancora riuscire a piazzare due calciatori in esubero. Stiamo parlando dei difensori Andrea Ranocchia ed Eloge Yao, finiti ai margini del progetto nerazzurro vista la scarsa considerazione di società ed allenatore. L'ex Crotone Yao ha rifiutato diversi club sia in Italia che all'estero, si era parlato di Palermo, Bastia e di un ritorno in Calabria, ed ora è difficile capire se rimarrà o meno all'Inter, dove ha sin qui totalizzato solamente 69 minuti in una apparizione con la Primavera dall'inizio dell'anno. Per Ranocchia invece nelle scorse ore è stato accostato all'Olympique Marsiglia, molto attivo sul mercato, dopo che le pretendenti nostrane Sassuolo e Palermo non se lo sono potute permettere a causa dell'ingaggio elevato e lo Zenit San Pietroburgo ha preferito virare su Ivanovic del Chelsea nonostante avesse offerto gli 8 milioni di euro richiesti.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, JOVETIC AMARO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Per sistemare la rosa l'Inter sta lavorando a diverse cessioni in questa sessione di calciomercato. Uno che ha lasciato i nerazzurri è il montenegrino Stevan Jovetic, passato al Siviglia, e proprio Jojo è tornato a parlare della sua avventura a Milano ai serbi di Mondo: "Sinceramente non so cosa non abbia funzionato all’Inter. Ho iniziato in maniera fantastica: ho segnato contro l’Atalanta, due gol al Carpi. Sono stato decisivo in entrambi i match. Successivamente ho smesso di segnare, ma ho continuato a giocare bene. Abbiamo inanellato una serie di vittorie con Mancini e io sono sempre stato uno dei migliori in campo. Siamo rimasti imbattuti contro Juventus, Roma, Milan e Palermo. Eravamo primi in classifica. A tutto ciò ha fatto seguito la partita con la Lazio, dove io sono stato sostituito al 55' e dopo questo tutto è andato peggio. Mancini ha iniziato a sostituirmi in ogni partita appena iniziava il secondo tempo. Nessun motivo. Finché non sono stato proprio schierato. Cerco di non pensarci. Non so il perché."

© Riproduzione Riservata.