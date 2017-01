JUVENTUS/ Calciomercato News, Non solo Genoa, anche il Celtic cerca Hernanes!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CELTIC SU HERNANES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Il terzino francese Patrice Evra, trasferitosi all'Olympique Marsiglia, non è l'unica cessione rilevante che la Juventus ha intenzione di effettuare da qui alla fine del calciomercato di gennaio, senza considerare i giovani Kastanos e Macek. Sul piede di partenza c'è anche infatti il centrocampista brasiliano Hernanes, per il quale si ipotizzava una permamenza a Torino dopo l'infortunio rimediato da Lemina in Coppa d'Africa. Tuttavia, anche guardando le 13 presenze e l'unica rete segnata nella prima parte di stagione, il Profeta sembra destinato a trovare pochissimo spazio in bianconero da qui alla fine della stagione. Per questo motivo la Juventus sta parlando di Hernanes con il Genoa, da cui ha invece prelevato Tomas Rincon, ma nelle ultime ore è emersa una nuova pretendente estera, ovvero gli scozzesi del Celtic di Glasgow che lo avevano già sondato in estate.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L'ANALISI DI MOGGI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La Juventus è principalmente al lavoro nella ricerca di un nuovo centrocampista in quest'ultima parte del calciomercato invernale. Intervenuto su Libero, l'ex dirigente Luciano Moggi ha analizzato la situazione di mercato bianconera: "La Juve sarà in caso di un Sassuolo in ripresa: amico quanto a relazioni tra società ma ostico sul campo, anche se l’assenza dei tanti infortunati e degli squalificati Cannavaro e Missiroli peserà. Le cosiddette grandi cercano rimedi nei ruoli carenti e non trovando giocatori di nome e di qualità vanno su secondo scelte che spesso servono solo a rinforzare numericamente la panca. E‘ il caso della Juve che prende Rincon, segue Luiz Gustavo del Wolfsburg e blocca Tolisso del Lione per il prossimo anno. La Juve ha bloccato la Roma che è andata su Grenier, riserva di Tolisso."

