JUVENTUS/ Calciomercato News, colpo Tolisso da 40 milioni!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FATTA PER TOLISSO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la Juventus ha rinforzato la propria mediana con l'acquisto di Tomas Rincon dal Genoa ma l'infortunio rimediato da Mario Lemina in Coppa d'Africa ha spinto i bianconeri alla ricerca di un nuovo centrocampista. Difficile che la dirigenza della Juventus riesca ad aggiudicarsi un nuovo elemento prima della fine della finestra di mercato ma i bianconeri avrebbero invece bloccato il francese Corentin Tolisso per l'estate. Stando alle indiscrezioni infatti, Marotta e Paratici avrebbero trovato l'intesa con l'Olympique Lione per l'acquisto del centrocampista classe 1994 per 40 milioni di euro. Tolisso, cercato in passato dal Napoli con De Laurentiis che aveva addirittura offerta 30 milioni, scalza dunque il nome di Luiz Gustavo del Wolfsburg dal taccuino bianconero per l'immediato a causa della volontà dei tedeschi di cederlo solamente a titolo definitivo per 15 milioni e non in prestito come voleva invece la Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, AMETRANO SU TOLISSO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La Juventus sembra aver aggiunto un nuovo elemento al proprio organico in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Si tratta di Corentin Tolisso, centrocampista francese del Lione che piaceva anche al Napoli, e di lui ha parlato l'ex bianconero Raffaele Ametrano durante i programmi di Sportitalia spendendo parole positive nei confronti del ventiduenne transalpino: "E' dura migliorare la Juventus, basta poco. Tolisso è un giocatore importante e i bianconeri fanno sempre questo tipo di operazioni. Si tratta di un investimento che potrà aumentare il tasso tecnico della squadra. E' un peccato non avere un centrocampista già a gennaio, ma la Juventus mi sembra comunque attrezzata per andare avanti su tre fronti."

© Riproduzione Riservata.