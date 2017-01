JUVENTUS/ Calciomercato News, il procuratore ha proposto Paredes ai bianconeri!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L'AGENTE PROPONE PAREDES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La Juventus ha rinforzato il proprio reparto centrale del campo con l'acquisto di Rincon dal Genoa ma, anche in seguito all'infortunio di Mario Lemina in Coppa d'Africa, sta ancora cercando un nuovo centrocampista prima della fine di questa sessione di calciomercato. L'ultimo nome emerso in orbita bianconera è quello di Leandro Paredes, in uscita dalla Roma per questioni economiche ed in seguito all'arrivo di Clement Grenier in quella porzione del campo. Secondo i rumors, lo stesso agente dell'argentino Paredes avrebbe proposto il proprio assistito alla Juventus ma la trattativa per portarlo dalla Capitale a Torino è tutt'altro che semplice vista la rivalità con i giallorossi anche dopo il trasferimento di Pjanic la scorsa estate. Più probabile dunque che la Roma decida di cedere Paredes all'estero per non meno di 20 milioni di euro con le inglesi Tottenham, West Ham e Liverpool attente alla situazione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANDRAGORA E MATTIELLO RESTANO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – In questa finestra di calciomercato la Juventus, oltre ad un terzino sinistro, cerca ancora un centrocampista dopo l'infortunio di Lemina in Coppa d'Africa. Per questa ragione, la società bianconera ha deciso di trattenere Rolando Mandragora, mediano prelevato dal Pescara ad inizio stagione ma incapace di esordire fino a questo momento a causa di un infortunio. I tempi di recupero previsti dicono che Mandragora tornerà a breve a disposizione di Allegri e potrà finalmente giocare con la nuova maglia nelle varie competizioni da affrontare. Intanto, si lavora ad un sostituto per Evra, passato all'Olympique Marsiglia e, per questa ragione, si è deciso di trattenere un altro giovane, ovvero Federico Mattiello, cercato molto in Serie B soprattutto dal Verona.

