Juventus/ Calciomercato News, E' sempre sfida con l'Inter per Berardi ma c'è anche Conte!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DUELLO PER BERARDI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La Juventus è sempre attenta ai giovani in fase di calciomercato, specialmente se sono italiani. Preso il '97 Orsolini dall'Ascoli, i bianconeri continuano a seguire Domenico Berardi, classe 1994 di proprietà del Sassuolo. Il termine ultimo per esercitare un diritto di prelazione sull'attaccante è ormai scaduto l'estate scorsa per la Juventus che rimane però in ottimi rapporti con i neroverdi emiliani dopo le operazioni degli ultimi anni. In ogni caso, se i bianconeri vorranno aggiudicarsi Berardi per la sessione estiva dovranno fare i conti con la concorrenza dell'Inter, anch'essa da tempo sulle sue tracce e forte della disponibilità economica dei cinesi di Suning. Stando alle indiscrezioni però, per Berardi sta emergendo un'altra pretendente, ovvero gli inglesi del Chelsea guidati dal manager Antonio Conte, molto attento al nostro campionato visti i tanti successi conquistati proprio con la Juventus in Serie A.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PARLA IL FRATELLO DI HIGUAIN. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La Juventus durante la finestra di calciomercato della scorsa estate ha rinforzato sostanzialmente il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Gonzalo Higuain. Il trasferimento del Pipita dal Napoli ha fatto molto scalpore e sull'argomento Tuttosport ha intervistato Federico Higuain, fratello di Gonzalo ed attaccante del Columbus Crew, che ha spiegato: "Per me è il Gonzalo di sempre, ma sapere che è diventato tra i calciatori più forti al mondo ci rende felici. Se c’è il mio zampino nella scelta di accettare i bianconeri? Parliamo tanto, è vero. Ma Gonzalo ha deciso di trasferirsi alla Juve da solo, seguendo le sue sensazioni. Se è felice? Moltissimo, credo che resterà a lungo. Da fratello me lo auguro, la Juve è un top club e pure una bella famiglia."

© Riproduzione Riservata.