Juventus/ Calciomercato News, Il Mainz tenta la beffa per Quaison del Palermo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MAINZ SU QUAISON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Nelle sessioni di calciomercato degli ultimi anni la Juventus ha dimostrato di essere molto attenta ai giovani talenti del panorama calcistico italiano ed internazionale. Dopo essersi assicurati Riccardo Orsolini dell'Ascoli per giugno, i bianconeri si sono messi al lavoro per aggiudicarsi Robin Quaison, centrocampista svedese in uscita dal Palermo. Nei giorni scorsi sembrava che la Juventus fosse vicinissima a firmare il ventitreenne di Stoccolma ma ora pare emergere l'importante interesse di un altro club. Acquistato l'ex milanista Bojan Krkic dallo Stoke City, i tedeschi del Mainz non sembrano volersi accontentare ed avrebbero appunto preso i primi contatti col Palermo per Quaison. Stando alle indiscrezioni il Magonza avrebbe inoltre già presentato una proposta concreta da 2,5 milioni di euro mettendosi in una corsia preferenziale nella corsa a Quaison.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MAROTTA SU EVRA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – L'addio di Patrice Evra, ceduto all'Olympique Marsiglia, ha spinto la Juventus a guardarsi intorno sul calciomercato in cerca di un nuovo terzino ed i nomi più caldi sono quelli di Ricardo Rodriguez del Wolfsburg e di Sead Kolasinac dello Schalke 04. Intervistato da Premium Sport, l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta ha risposto così al riguardo: "Al momento è andato via Evra, una scelta consensuale visto che abbiamo rispettato la volontà di un professionista molto serio, che ha dato un contributo notevole alla causa Juventus. Ma secondo me abbiamo il sostituto in casa. Asamoah si è riproposto in un ruolo che ha già occupato. Abbiamo Mattiello che è guarito e sta dando ottime impressioni a tutto l'ambiente."

