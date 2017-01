MILAN/ Calciomercato News, Ocampos difficile, è Veloso il colpo last-minute?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VELOSO LAST-MINUTE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Negli ultimi anni il Milan ha spesso operato sul calciomercato collaborando con il Genoa ed anche in quest'ultima parte della sessione invernale le due squadre appaiono molto attive. Inizialmente si era parlato di uno scambio tra il rossonero M'Baye Niang ed il rossoblu Lucas Ocampos ma il trasferimento del francese al Watford ha frenato l'affare specialmente dopo che l'Olympique Marsiglia, titolare del cartellino dell'argentino, ha deciso di fare resistenza per completare l'operazione dato che il Genoa dovrebbe già riscattare Ocampos al termine di questa stagione. Secondo le ultime indiscrezioni però, il vero colpo del Milan proveniente dai liguri del patron Preziosi potrebbe essere Miguel Veloso. Il centrocampista trentenne rientrerà dall'infortunio intorno al 5 di febbraio e potrebbe dare una mano con le sue qualità alla manovra rossonera, bisognosa di un elemento di livello.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ELY TRA CROTONE ED ALAVES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale il Milan deve sistemare il proprio organico attraverso la cessione di qualche elemento che non sta trovando lo spazio sperato in campo. Chi dovrebbe lasciare i rossoneri è il centrale brasiliano Rodrigo Ely, incapace di conquistare la fiducia del tecnico Vincenzo Montella che finora non lo ha mai schierato. Stando alle indiscrezioni, per Ely si profila un duello di mercato tra gli italiani del Crotone, da tempo sulle sue tracce come confermato anche dagli stessi dirigenti calabresi, e gli spagnoli dell'Alaves. Sembra invece sfumata la destinazione Eibar, altra pretendente iberica, mentre si profila la permanenza per il trentenne colombiano Cristian Zapata, anche lui poco impiegato.

