MILAN/ Calciomercato News, Ocampos non si sblocca, virata su Musonda!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OCCHI SU MUSONDA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – In quest'ultima parte della sessione invernale di calciomercato il Milan ha deciso di cedere M'Baye Niang al Watford e di cercare un nuovo attaccante esterno. Il nome caldo è quello di Lucas Ocampos, in forza al Genoa ma di proprietà dell'Olympique Marsiglia, sebbene la trattativa sembra si stia arenando. Stando ai rumors infatti, il Marsiglia non avrebbe dato il via libera per il passaggio in prestito al Milan di Ocampos visto che già il Genoa dovrebbero riscattarlo a fine stagione, spingendo quindi i rossoneri a guardare altrove sul mercato. Un profilo che piace all'amministratore delegato Galliani è senza dubbio quello di Charly Musonda Jr, ventenne tornato al Chelsea dopo la sfortunata seconda esperienza in prestito al Betis Siviglia. Nei giorni scorsi anche la Roma aveva cercato Musonda ma sembra difficile portarlo via dai Blues dato che il manager Conte ha speso parole positive per lui.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TREVISANI SU DEULOFEU. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – In casa Milan si è vissuto un vero e proprio tormentone di calciomercato in merito all'arrivo in prestito di Gerard Deulofeu dall'Everton. Alla fine i rossoneri si sono accordati sul prestito dello spagnolo e di lui ha parlato Riccardo Trevisani per Sky Sport 24: "Deulofeu è un giocatore tecnico e molto forte. I giocatori che arrivano a gennaio dalla Premier League possono avere un impatto devastante sulla Serie A, come successe anche con Taarabt. Bisogna, però, vedere quanto spazio Montella riserverà a Deulofeu perché nelle ultime partite, anche per il calo di Niang, ha avanzato Bonaventura in attacco. Sono convinto che se potrà, l’allenatore rossonero darà spazio allo spagnolo, arretrando Bonaventura a metà campo."

