Milan/ Calciomercato News, il ds Tare fa muro sulla cessione di Keita!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TARE BLINDA KEITA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Aspettando il denaro proveniente dai nuovi proprietari cinesi di Sino Europe Sports con il closing del prossimo marzo, in orbita Milan circolano già dei nomi importanti in vista della sessione estiva di calciomercato. In particolare, i rossoneri sono a caccia di un profilo di grande qualità per rinforzare il reparto offensivo ed infatti si parla molto di un interesse nei confronti del laziale Keita Balde Diao, fresco di eliminazione in Coppa d'Africa con il Senegal. Keita è in scadenza di contratto nel giugno del 2018, ovvero al termine della prossima stagione ma il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha fatto capire a Premium Sport che la società non si vuole privare del calciatore: "Keita? Nessuno l'ha messo sul mercato, vogliamo trattenerlo. Se da entrambe le parti la volontà sarà questa non vedo perché debba partire." Sulle tracce di Keita si segnala anche la presenza di Juventus e Napoli, specie se i partenopei dovessero perdere Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto ed accostato proprio al Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TACCHINARDI DIFENDE DONNARUMMA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Le recenti prestazioni poco convincenti e la situazione contrattuale hanno fatto ipotizzare una partenza di Gianluigi Donnarumma dal Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, oggi opinionista di Premium Sport, ha però difeso il portiere diciassettenne accostato a Juventus, Chelsea, Real Madrid e Manchester United: "Penso che sia il primo momento di difficoltà di questo ragazzo, ma le critiche a Donnarumma sono assurde. Mi piacerebbe che sia forte di testa, adesso ha pressione addosso e deve essere forte in questo momento. È un portiere di grandissimo livello. Se Gigio ha la forza mentale di farsi scivolare addosso le critiche, allora diventerà un super portiere."

© Riproduzione Riservata.