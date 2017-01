NAPOLI/ Calciomercato News: Gabbiadini-Southampton, gli inglesi rilanciano!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GABBIADINI-SOUTHAMPTON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Sembra finalmente essere agli sgoccioli il tormentone di calciomercato relavito alla cessione di Manolo Gabbiadini da parte del Napoli. L'ex punta blucerchiata cerca da tempo una nuova destinazione dopo che non ha saputo dimostrare tutto il suo valore con gli azzurri sotto le pressioni incessanti della piazza ed ora sembra ad un passo dal trasferimento in Inghilterra al Southampton. Stando ai rumors, sembrava che il patron De Laurentiis non volesse lasciare ai biancorossi Gabbiadini a causa della richiesta da 17 milioni di euro più bonus ma in queste ore pare che il Southampton stia rilanciando proprio sui bonus riguardanti i goal segnati, abbassandone il numero. Per l'ex blucerchiato si profila dunque un contratto fino al 2021 con uno stipendio da 2,5 milioni di euro all'anno e al Napoli verrà garantita pure il 10% del ricavato su una eventuale futura rivendita.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ZERBIN E' AZZURRO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Come anche diverse altre squadre del nostro campionato, il Napoli si sta interessando molto ai giovani di prospetto in fase di calciomercato. Dopo essersi lasciati sfuggire Riccardo Orsolini dell'Ascoli, dove rimarrà fino al termine della stagione prima di approdare alla Juventus, gli azzurri hanno invece completato l'acquisto di un altro giocatore questa volta classe 1999. Stiamo parlando di Alessio Zerbin, talentuoso attaccante proveniente dalla formazione di Serie D del Gozzano. Il giocatore ha firmato col Napoli un contratto di due anni e mezzo con opzione per il terzo ma non è detto che venga aggregato immediatamente alla prima squadra. Stando alle indiscrezioni, la dirigenza partenopea potrebbe decidere di girarlo in prestito in Serie B alla Spal per monitorarne la crescita.

