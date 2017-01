NAPOLI/ Calciomercato News: Niente Van Persie per gli azzurri a causa dell'ingaggio!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NIENTE DA FARE PER VAN PERSIE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Nelle ultime sessioni di calciomercato il reparto più ritoccato dal Napoli è stato senza dubbio l'attacco. Tra la partenza di Higuain, gli arrivi di Milik prima e di Pavoletti poi oltre alla possibile partenza di Manolo Gabbiadini, gli azzurri hanno trattato diversi attaccanti nel recente passato ma l'elenco non sembra fermarsi qui. Secondo quanto rivelato dai turchi di Haberler, la dirigenza del Napoli avrebbe dato mandato di parlare con l'entourage dell'olandese Robin Van Persie, oggi in forza al Fenerbahce. Stando ai rumors però, la trattativa non ha preso piede a causa dell'elevato ingaggio del calciatore oltre che all'età anagrafica dello stesso, ora trentatreenne, vista la politica riguardante i giovani attuata ultimamente. Più probabile dunque che il Napoli cerchi altri tipi di profili dopo aver già preso il giovane Leandrinho dal Ponte Preta.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SARRI PARLA DI PAVOLETTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – All'inizio di questa finestra di calciomercato invernale il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Pavoletti dal Genoa per rinforzare il proprio reparto offensivo. Manolo Gabbiadini non è stato infatti capace di sopportare le pressioni dopo la cessione di Higuain e l'infortunio capitato al nuovo arrivato Milik, tanto da spingere i partenopei a cercare una nuova punta. Pavoletti sta però recuperando da un infortunio patito nella prima parte di stagione ed il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha predicato pazienza al riguardo nella conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato contro il Palermo: "Pavoletti ha fatto quello che mi aspettavo, veniva da una lunga inattività e non poteva essere al 100%. L'ora di gioco lo aiuterà, serve un po' di pazienza, avrebbe bisogno di minuti per arrivare al top della condizione.

© Riproduzione Riservata.