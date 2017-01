Napoli/ Calciomercato News: Ciciretti stuzzicato dalle voci ma chi è il nuovo terzino inglese?

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARLA CICIRETTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Il Napoli ha dimostrato di essere molto attento ai giovani talenti in fase di calciomercato. Nonostante il mancato arrivo di Riccardo Orsolini dell'Ascoli, che ha invece firmato con la Juventus dove si trasferirà ad inizio stagione, i partenopei hanno acquistato Alessio Zerbin dal Gozzano e seguono altri diversi prospetti, tra cui Amato Ciciretti, trequartista o ala di proprietà del Benevento, squadra rivelazione in Serie B. Intervistato da Sky Sport a margine del successo sul Carpi, lo stesso classe 1993 originario di Roma ha parlato delle voci che lo riguardano spiegando: "Fa piacere avere gli occhi addosso delle squadre di A. In campo sento un po' la pressione di dover fare bene, ma alla fine oggi abbiamo fatto bene e sono contento. Sto riuscendo a esprimere tutto il mio potenziale al Benevento e spero di fare ancora meglio. Stage in Nazionale? Il sogno di ogni ragazzo. Quando ho saputo che Ventura mi convocava non ci credevo." Maturità dentro e fuori dal campo per Ciciretti che potrebbe diventare un obiettivo concreto in estate.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PIACE ADAM SMITH. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Nell'ottica di puntare sui giovani, secondo le indiscrezioni di calciomercato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino un talento militante in Premier League. Stiamo parlando di Adam James Smith, difensore classe 1991 di proprietà dell'AFC Bournemouth ora al dodicesimo posto in classifica. Il terzino venticinquenne, capace di giocare sia a destra che a sinistra. ha collezionato 21 presenze in campionato segnando un goal e realizzando 4 assist vincenti per i compagni attirando su di sè le attenzioni dei partenopei che potrebbero bloccarlo subito per poi portarlo a Napoli a giugno con un'operazione tra i 7 ed i 9 milioni di euro. L'arrivo di Adam Smith consentirebbe di tirare il fiato sulle corsie basse dove Maggio sembra ormai giunto al termine della carriera in azzurro a causa della carta d'identità ed il rinnovo di Ghoulam è tutt'altro che certo.

