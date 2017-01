Napoli/ Calciomercato News: Saponara alla Fiorentina libera El Kaddouri verso l'Empoli!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SAPONARA LIBERA EL KADDOURI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale il Napoli si è trovato di fronte a diverse situazioni spinose. Oltre alle vicende relative ai rinnovi dei contratti in scadenza, su tutti quelli di Insigne e Ghoulam, i partenopei hanno dovuto pure ragionare su alcune cessioni per quei calciatori che non rientravano più nei parametri di tecnico e società, come Gabbiadini e Giaccherini destinati però a rimanere stando ai rumors. Uno che sembra in procinto di lasciare il Napoli è il marocchino Omar El Kaddouri, impegnato questa sera in Coppa d'Africa nei quarti di finale contro l'Egitto del romanista Salah. La competizione terminerà il prossimo 5 febbraio ma sembra che El Kaddouri non rientrerà al Napoli poichè in procinto di passare all'Empoli. I toscani, dopo aver manifestato il loro interesse nelle scorse settimane, ieri hanno completato la cessione di Saponara alla Fiorentina liberando il posto proprio per il trequartista El Kaddouri.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DS PALERMO APRE ALLA COLLABORAZIONE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Il Napoli sta sistemando il proprio organico in quest'ultima parte della finestra invernale di calciomercato ma, intanto, questo sera affronterà il Palermo al San Paolo in campionato. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo dei rosanero siciliani Nicola Salerno non ha escluso una possibile collaborazione con il Napoli: "Sarà un Palermo che giocherà su tutte le palle e di ribattere colpo su colpo. Se riusciamo a fare qualcosa bene, altrimenti... il nostro campionato inizia contro il Crotone. Cerchiamo di fare il massimo, per mettere a posto il Palermo dal punto di vista delle uscite. E speriamo di fare qualcosa in entrata. Il Napoli? Beh, anche se vende qualcuno... sta facendo troppo bene con i giocatori che ha. Possibile qualche operazione con il Napoli in questo mercato? Perché no? Negli ultimi giorni di mercato tutto è possibile".

