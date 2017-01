ROMA/ Calciomercato News, Il Liverpool offre 31 milioni di euro per Paredes!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LIVERPOOL SU PAREDES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La Roma sta completando l'organico in quest'ultima parte della sessione invernale di calciomercato tra cessioni ed acquisti a sorpresa. L'ultima notizia emersa in orbita giallorossa riguarda la possibile partenza del centrocampista argentino Leandro Paredes, tornato nella Capitale ad inizio stagione dopo il prestito all'Empoli. Secondo quanto rivelato dai britannici del The Sun, sulle tracce del ventiduenne Paredes ci sarebbe il forte interesse del Liverpool. I Reds del manager Jurgen Klopp, stando ai rumors, sarebbero disposti a presentare un'offerta ufficiale da 31 milioni di euro complessivi, nello specifico 26,5 milioni di base fissa a cui si aggiungono 4,7 milioni di bonus, ovvero 26,5 milioni di sterline secondo la moneta locale. Al momento la destinazione Liverpool sembra la più probabile visto che la Roma non appare intenzionato a rinforzare concorrenti interne come la Juventus a cui Paredes è stato accostato.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L'OPINIONE DI ROSSOMANDO E DI CARLO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La questione centrocampista sta facendo molto clamore intorno alla Roma in questi ultimi giorni di calciomercato. Tra la cessione di Paredes e l'operazione estiva per Kessié dell'Atalanta i tifosi e gli addetti ai lavori appaiono abbastanza scettici sulle mosse della società giallorossa, come spiegato ad esempio da Marco Valerio Rossomando per Tele Radio Stereo: "Se la Roma cedesse Paredes per prendere un giocatore più forte, come ad esempio Kessie, a me andrebbe benissimo. Purtroppo non ho la certezza che le cose andranno così." Andrea Di Carlo per Rete Sport ha invece sottolineato il mancato arrivo di Defrel dal Sassuolo per l'attacco: "Le parole di Spalletti sul mercato sono state chiare: in conferenza si era capito che Defrel non sarebbe stato il rinforzo che il tecnico aveva indicato per il mercato di gennaio, e le frasi di Carnevali hanno confermato il pensiero del tecnico."

