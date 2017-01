ROMA/ Calciomercato News, L'agente di Badelj apre alla cessione!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L'AGENTE DI BADELJ APRE AL TRASFERIMENTO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – L'acquisto di Clement Grenier dal Lione non sembra accontentare la Roma in quest'ultima fase di calciomercato invernale. Con Leandro Paredes in uscita, i giallorossi vogliono trovare un altro mediano da aggiungere all'organico ed uno dei nomi caldi è quello di Milan Badelj, di proprietà della Fiorentina. Il suo agente Dejan Joksimovic ha però aperto recentemente al trasferimento spiegando: "La Roma è un grande club e Spalletti è, con Conte, il migliore allenatore italiano degli ultimi 15 anni. Ma bisogna parlarne con la Fiorentina. Io ho parlato di Badelj a Sabatini l'estate scorsa. E conosco bene Daniele Baldini, assistente di Spalletti. Vediamo che succederà nei prossimi giorni." La strada per arrivare a Badelj non è semplice ma se la Roma dovesse incassare i 20 milioni richiesti per Paredes potrebbero esserci ulteriori sviluppi per un colpo last-minute.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PARERE DI ESPOSITO E GIAMMARIOLI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La notizia della possibile partenza di Leandro Paredes dalla Roma sta facendo molto discutere in queste ultime battute del calciomercato di gennaio. Intervenuto a 1927 - La storia continua... su Centro Suono Sport, Michele Giammarioli si è espresso così al riguardo: "Oggi ho visto uno Spalletti in difficoltà soprattutto sul calciomercato: ha smentito alcune dichiarazioni del passato, si è scaricato dalla responsabilità della cessione di Paredes e ha detto che non serve nessuno in attacco, quando è evidente che c’è necessità. Per quanto riguarda Paredes, sarebbe gravissimo se andasse alla Juve." Simile il parere di Luigi Esposito: "La preoccupazione principale di Spalletti al momento è il centrocampo e probabilmente si è reso conto che Paredes non è ancora pronto. Vuole un centrocampista all’altezza, che secondo me non è tanto Kessié, quanto piuttosto un giocatore già pronto come Badelj."

