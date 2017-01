ROMA/ Calciomercato News, giallo Paredes E fiasco Defrel

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NIENTE DA FARE PER DEFREL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Ultimi momenti vibranti di calciomercato. Nei giorni scorsi sembrava che la Roma avesse messo nel mirino come obiettivo principale il francese Gregoire Defrel del Sassuolo per questa fase finale del calciomercato d'inverno. Tuttavia, come anche spiegato nella conferenza stampa in vista della Sampdoria, il tecnico giallorosso Spalletti ha lasciato intendere che quest'operazione non andrà in porto. Stando alle indiscrezioni, la Roma non sarebbe riuscita ad ottenere l'accordo con il Sassuolo a causa della volontà dei neroverdi di non volersi privare a gennaio dei propri campioni, tanto richiedere ben 25 milioni di euro per il cartellino di Defrel a fronte dei 16 offerti dai giallorossi, senza contare le possibili contropartite tecniche come Tumminello e Marchizza. Dopo l'arrivo di Grenier dal Lione è dunque probabile che la dirigeza romanista si concentri su altri obiettivi per giugno come l'ivoriano Kessie dell'Atalanta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – Nelle ultime ore di questa finestra di calciomercato invernale è emersa la notizia di una possibile partenza di Leandro Paredes, argentino tornato alla Roma ad inizio anno dopo il prestito all'Empoli. L'acquisto di Clement Grenier dall'Olympique Lione non sembra precludere la permanenza di Paredes sebbene la Roma sia destinata ad un'importante cessione per motivi di bilancio da qui alla fine della prossima sessione estiva di mercato. Secondo le indiscrezioni, sulle tracce di Paredes ci sarebbe la Juventus, desiderosa di trovare un nuovo mediano per migliorare l'organico ma non è da escludere nemmeno la pista straniera, cone le squadre della Premier League molto interessate all'ex Empoli. In ogni caso, la cessione dell'argentino porterà sicuramente all'arrivo di un nuovo giocatore per quella zona del campo ed i nomi più caldi rimangono quelli di Franck Kessie dell'Atalanta e di Godfred Donsah del Bologna.

© Riproduzione Riservata.