Roma/ Calciomercato News, il dg Baldissoni smentisce le offerte per Paredes!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BALDISSONI SU PAREDES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – In queste ultime battute della sessione invernale di calciomercato sembra che la Roma potrebbe privarsi di Leandro Paredes, centrocampista rientrato nella Capitale ad inizio stagione dopo l'esperienza in prestito all'Empoli. Nelle scorse ore si è parlato molto di un possibile interesse da parte della Juventus, che aveva già preso Pjanic dai giallorossi in estate, oltre ad un'importante offerta da parte degli inglesi del Liverpool ma il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni, intervistato da Premium Sport prima dell'impegno di campionato contro la Sampdoria, ha smentito le indiscrezioni spiegando: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale per Paredes. Ci concentriamo sulla squadra che abbiamo. Abbiamo trovato un assetto più concreto e solido, quindi per il momento non si cambia." Improbabile dunque una partenza di Paredes nell'immediato con la sola Juventus al momento in grado di coprire i 20 milioni di euro richiesti per il cartellino.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PARLA L'AGENTE DI GRENIER. ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017 – La Roma ha messo a segno un colpo di calciomercato a sorpresa acquistando Clement Grenier dall'Olympique Lione. Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, l'agente del centrocampista francese, l'intermediario Giuseppe Colombo, ha parlato così del classe 1991: "In realtà abbiamo lavorato a fari spenti, ma l'interesse della Roma per il giocatore nasce da lontano, già da questa estate. Si è concretizzata negli ultimi giorni, ma il ragazzo sapeva di questa ipotesi e ha rifiutato tutte le altre destinazioni. È un centrocampista offensivo che può essere utile in diverse zone del campo, bravo tecnicamente, molto altruista. Direi polivalente e con molto talento. Io credo che possa dare una mano alla squadra e per cercare di migliorare gli obbiettivi che la Roma sta inseguendo. Sta bene fisicamente, è a disposizione e ora dovrà riuscire a ritagliarsi un posto importante in squadra."

