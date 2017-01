Calciomercato Fiorentina / News, tra Jovetic e Zaza: un attaccante per Paulo Sousa. Le trattative oggi 3 gennaio 2017 (ultime notizie diretta )

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: TRA JOVETIC E ZAZA, UN ATTACCANTE PER PAULO SOUSA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 – La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante da regalare a Paulo Sousa nel calciomercato invernale. Il profilo ideale è quello di un giocatore dai costi contenuti, esperto e che preferibilmente conosca già la Serie A. Attualmente sono tre i nomi più caldi accostati al club gigliato. Il primo della lista è quello di Stevan Jovetic: in uscita dall'Inter, per il montenegrino si tratterebbe di un ritorno. Sul giocatore è forte anche l'interesse dello Schalke 04. Un centravanti che tornerebbe volentieri in Italia è Simone Zaza, finito la scorsa estate al West Ham e vicinissimo al Valencia: l'addio di Prandelli ha cambiato le carte in tavola e l'ex Juventus è tornato sul mercato. Con formula di trasferimento e prezzo abbordabile, la Fiorentina potrebbe pensarci. L'ultimo giocatore in orbita viola è Manolo Gabbiadini, accostato praticamente a ogni squadra possibile e immaginabile. L'attaccante del Napoli, con l'arrivo in azzurro di Pavoletti e il quasi recupero di Milik, è tagliato fuori dal giro dei titolari. Su Gabbiadini c'è tanta conccorrenza, visto che il ragazzo piace a numerosi club, tra cui il Wolfsburg, pronto – si dice – a mettere sul piatto 20 milioni di euro.

