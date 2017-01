Calciomercato Genoa / News, da Badu a Borja: la lunga lista degli obiettivi del Grifone. Le trattative oggi 3 gennaio 2017 (ultime notizie diretta)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: DA BADU A PINILLA, LA LUNGA LISTA DEGLI OBIETTIVI DEL GRIFONE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 - Come in ogni calciomercato invernale, il Genoa ha abituato i propri tifosi a cessioni eccellenti. In questa stagione hanno salutato Genova Leonardo Pavoletti e Tomas Rincon, finiti rispettivamente al Napoli e alla Juventus. I rossoblu non sono certo rimasti immobili e si sono subito dati da fare per regalare a Juric alcuni innesti davvero interessanti. Il Genoa ha infatti chiuso per gli arrivi di Andrea Beghetto dalla Spal e Leonardo Morosini dal Brescia, due centrocampisti giovani e duttili (22 e 21 anni) che in Serie B hanno avuto modo di far parlare di sé. Oltre alla linea verde il Grifone monitora con attenzione diversi nomi, alcuni dei quali vecchi obiettivi di mercato: si va da Badu dell'Udinese a Hernanes della Juventus, sempre nel mirino genoano. In lista trovano spazio anche Carmona dell'Atalanta, Chalobah del Chelsea, Dezi del Perugia e Bisoli del Brescia. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, per sostituire Pavoletti le piste più calde sono quelle che portano a Seferovic dell'Eintracht Francoforte, Pinilla dell'Atalanta (si tratterebbe di un ritorno, a quanto pare gradito da entrambe le parti) e Miguel Borja dell'Atletico Nacional.

