Calciomercato Inter/ News, le trattative oggi 3 gennaio 2017: giorno di apertura ufficiale del mercato (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: DARMIAN IN PRESTITO (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Non di solo centrocampo vive il calciomercato dell’Inter, anche se al momento le energie di Piero Ausilio e soci sono concentrate nell’acquisto di un rinforzo per la 'terra di mezzo'. L’Inter pensa anche a migliorare la difesa e in particolare il settore terzini: le recenti news di calciomercato riportate da Tuttosport parlano di una riapertura per Matteo Darmian, laterale scuola Milan e sotto contratto con il Manchester United fino al 2019. Il manager dei Red Devils, il portoghese José Mourinho, potrebbe aiutare l’Inter dando il via libera per la cessione in prestito: alle due dirigenze spetterebbe poi l’impostazione del diritto di riscatto da esercitare a giugno. Al momento Darmian sembra in vantaggio rispetto a Domenico Criscito, altro nome accostato all’Inter dalle news di calciomercato: l’ex genoano sarebbe più restio a lasciare lo Zenit San Pietroburgo, inoltre la società russa preferirebbe valutarne la cessione a titolo definitivo e non in prestito. Darmian potrebbe quindi essere una soluzione vantaggiosa sia dal punto di vista economico che tecnico, potendo giocare su entrambe le fasce laterali. Nel Manchester United non è imprescindibile (quest’anno 12 presenze tra Premier ed Europa League), altro fattore che può favorirne la partenza già nel prossimo mese.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: ACCELERAZIONE PER GAGLIARDINI? (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - L'Inter spinge per avere subito Roberto Gagliardini, che è uno dei grandi obiettivi in sede di calciomercato per i nerazzurri. Da tempo ormai è noto l’interesse dell’Inter per Gagliardini, ma più che altro in ottica estate 2017, o almeno così si pensava anche per avere più possibilità di successo con l’Atalanta, che naturalmente non vorrebbe cedere già a metà stagione uno dei suoi gioiellini. Tuttavia nelle ultime ore, secondo quanto ha riferito il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito Internet ufficiale, la trattativa con la società bergamasca, che sembrava in precedenza piuttosto complicata, ha avuto un'accelerazione e dunque ecco crescere le possibilità che Gagliardini possa approdare all’Inter prima del previsto. La formula identificata dai nerazzurri milanesi sarebbe quella di un prestito oneroso alto con successivo diritto di riscatto in estate, ma con Gagliardini che sarebbe fin da subito a disposizione di Stefano Pioli, rinforzo che sarebbe molto gradito dall’allenatore dell’Inter nel tentativo di rimonta verso il terzo posto. L’Inter dunque si è molto avvicinata al giovane centrocampista bergamasco, anche se all’orizzonte resta la possibile concorrenza della Juventus, che potrebbe rivelarsi una rivale decisamente pericolosa se la pista legata ad Axel Witsel dovesse sfumare definitivamente a causa della ricca concorrenza cilena. L’eventuale arrivo di Gagliardini sospenderebbe le trattative da parte dei nerazzurri per altri centrocampisti, come quelle per Lucas Leiva - che resta comunque un nome molto caldo per ogni evenienza - e Luiz Gustavo.

CALCIOMERCATO LIVE INTER NEWS: INTERESSE PER GNOUKOURI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Chi potrebbe lasciare l’Inter nel calciomercato di gennaio è Assane Gnoukouri. La Gazzetta dello Sport ha riferito di almeno tre squadre sulle tracce del centrocampista ivoriano: oltre al Crotone e al Bologna bisogna considerare anche gli spagnoli del Leganes, sedicesimi nella Liga con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Da non escludere l’inserimento di altre pretendenti nella corsa al ventenne nato ad Abidjan, che in questa stagione ha raccolto 8 presenze ufficiali con la prima squadra. Con l’avvento di Stefano Pioli in panchina però Gnoukouri è sceso in campo solo 28 minuti, nella sfortunata trasferta di Europa League a Beer-Sheva. Per lui sembra tracciata la strada del prestito, anche se l’Inter cercherà di trovare una squadra disposta a dare fiducia al ragazzo.

