Calciomercato Juventus/ News, le trattative oggi 3 gennaio 2017: giorno di apertura ufficiale del mercato (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: MAROTTA PUNTA WEIGL CHE SI OFFRE A ZIDANE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Il calciomercato invernale della Juventus non si è certo esaurito con l’arrivo di Tomas Rincon: anzi, a centrocampo Beppe Marotta vuole piazzare almeno un altro colpo e riscattare così il mancato arrivo di Axel Witsel, che per la seconda volta nel giro di pochi mesi ha lasciato a bocca asciutta i bianconeri trasferendosi in Cina. Aggiunta quantità con l’ex Genoa, adesso si va a caccia della qualità: uno dei nomi sul taccuino della Juventus è quello di Julian Weigl, classe ’95 e prodotto del settore giovanile del Monaco 1860. Dal 2015 Weigl gioca nel Borussia Dortmund; un centrocampista che ha una grande visione di gioco e che in poco tempo è diventato uno dei punti fermi nell’undici di Thomas Tuchel, tanto da essere mandato in campo 13 volte da titolare in questa Bundesliga, venendo sostituito soltanto due volte. Un elemento perfetto per essere il vice di Claudio Marchisio, un giocatore che potrebbe permettere al Principino di giocare sulla mezzala formando così una linea di centrocampo nella quale Khedira sarebbe l’interno di destra e lo stesso Weigl opererebbe da playmaker basso.

Il Borussia Dortmund, conscio delle sue possibilità, gli ha appena rinnovato il contratto fino al 2021 ma sarebbe disposto ad ascoltare offerte interessanti; la Juventus ha pescato molto bene dalla Germania (ricordiamo il precedente di Arturo Vidal su tutti) e potrebbe ripetere un’operazione simile. Tuttavia, il quotidiano spagnolo As riporta l’indiscrezione secondo cui l’agente del calciatore avrebbe offerto il suo assistito, che ha anche giocato quattro partite in nazionale, al Real Madrid; i blancos non sarebbero comunque propensi a prendere in considerazione il giocatore, visto il fallimento dell’operazione Nuri Sahin (che arrivava dal Dortmund) e una rosa che può già contare su Modric, Kovacic e Casemiro che con Zinedine Zidane in panchina è diventato il punto focale del centrocampo merengue.

Ecco perchè la Juventus spera ancora di mettere le mani su Weigl: il valore di mercato si aggira sui 18 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero strappare un prestito con diritto di riscatto per poi ridiscutere il prezzo a giugno. Difficile, in ogni caso, che Tuchel voglia privarsi di un giocatore così importante già a gennaio; a meno che ovviamente la sua dirigenza non gli regali un altro elemento da piazzare in quella zona di campo…

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: CONCORRENZA DEL CITY PER N'ZONZI (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - L'arrivo di Rincon dal Genoa non sembra voler frenare la voglia della Juventus di aggiungere un nuovo centrocampista di livello da questa imminente sessione di calciomercato invernale, soprattutto dopo il mancato approdo in bianconero di Axel Witsel, belga deciso ad accettare il denaro dei cinesi del Tianjinallenato da Fabio Cannavaro. Tra le papabili alternative rimane caldo il nome di Steven N'Zonzi, di proprietà del Siviglia e già accostato alla Juventus nella passata finesta di mercato. Tuttavia, secondo quanto rivelato in esclusiva dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sulle tracce del francese di origini congolesi ci sarebbe un'altra grande del calcio europeo, ovvero il Manchester City. La formazione guidata da Pep Guardiola sembra aver perso lo smalto iniziale ed ora si trova a contendere N'Zonzi alla Juventus a causa dell'infortunio capitato ad uno degli uomini di maggior spicco dei Citizens, il turco Ilkay Gundogan.

© Riproduzione Riservata.