Calciomercato Lazio/ News, Milinkovic-Savic è il sogno di mezza Liga. Le trattative oggi 3 gennaio 2017 (ultime notizie diretta)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: MILINKOVIC-SAVIC PIACE A MEZZA LIGA SPAGNOLA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 - La Lazio prosegue nelle sue trattative di calciomercato restando vigile su più piste. I biancocelesti stanno trattando Anwar El Ghazi con l'Ajax ma hanno nel mirino anche Alberto Paloschi dell'Atalanta. L'arrivo dei due giocatori dipende da come si risolveranno alcune questioni interne. Tare deve infatti sciogliere due nodi, relativi ai destini di Keita Balde e Filip Djordjevic. Il primo, per il momento, non ha nessuna voglia di rinnovare il proprio contratto con la Lazio: in caso di cessione anticipata, i biancocelesti accelererebbero per El Ghazi, considerato sostituto ideale del senegalese. Se poi il Lione dovesse chiudere per Djordjevic, al posto del serbo è pronta l'alternativa Paloschi, in uscita dai bergamaschi. Negli ultimi giorni, in casa Lazio, si fa un gran parlare anche di Sergej Milinkovic-Savic, duttile centrocampista che sta emergendo in modo convincente dopo un primo periodo di assestamento. Rumors di mercato hanno accostato il giocatore alla Juventus, mentre La Gazzetta dello Sport parla di imprecisate sirene spagnole che presto potrebbero tentare il serbo: mezza Liga sarebbe infatti sulle sue tracce. Tuttavia il presente di Milinkovic-Savic è alla Lazio, squadra con il quale l'ex Genk ha un lungo contratto fino al giugno 2020.

