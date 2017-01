Calciomercato Napoli/ News, le trattative oggi 3 gennaio 2017: giorno di apertura ufficiale del mercato (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: RINNOVO GHOULAM, WORK IN PROGRESS (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Faouzi Ghoulam è attualmente sotto contratto con il Napoli fino al 2018. Il nome del laterale algerino sta rimbalzando nelle cronache di calciomercato, in particolare perché un colosso mondiale come il Bayern Monaco sembra interessato al giocatore. L’emittente radiofonica Radio Crc ha fatto il punto della situazione: il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto di Ghoulam ma la prima proposta, pari a circa 1,8 milioni di euro a stagione, è stata gentilmente respinta dal diretto interessato. Sembra che Ghoulam richieda uno stipendio base di circa 2,5 milioni di euro a stagione, oltre ad una clausola di rescissione di 40 milioni di euro. Le indiscrezioni di calciomercato riportano anche che il Napoli potrebbe spingersi fino ad un ingaggio di 2,1 milioni più bonus, accordando al venticinquenne algerino l’inserimento della clausola liberatoria. Nel frattempo Ghoulam sta per prendere parte alla Coppa d’Africa 2017 con la sua Algeria, inserita nel gruppo B assieme a Zimbabwe, Tunisia e Senegal (debutto il 15 gennaio contro lo Zimbawe). Quello di Ghoulam sarà probabilmente un nome da tenere d’occhio, non solo in campo.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: LA SITUAZIONE DI GRASSI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Altre news di calciomercato relative al Napoli sono quelle che riguardano Alberto Grassi, centrocampista classe 1995 che in estate gli azzurri hanno girato in prestito all’Atalanta. In questo campionato il ventunenne nato a Lumezzane (Brescia) è sceso in campo solo 5 volte e mai da titolare: la cessione di Gagliardini all’Inter potrebbe regalargli nuovi spazi nell’undici titolare di Gasperini, da non escludere però che il Napoli riporti alla base il ragazzo per poi prestarlo ad un’altra squadra. Come ad esempio l’Empoli di mister Giovanni Martusciello e del presidente Corsi, formazione bisognosa di rinforzi per inseguire la salvezza. Proprio il numero 1 del club toscano, contattato da tuttomercatoweb.com, ha brevemente spigato la situazione: “Grassi è un profilo che ci piace ma è una situazione che non è matura”. Dichiarazioni che lasciano aperto lo scenario: in casa Atalanta andrà prima sciolto il nodo Gagliardini, dopodiché si passerà alla valutazione del caso Grassi. Il tutto con la regia del Napoli, che un anno fa ha rilevato dai bergamaschi il cartellino del giocatore per circa 8 milioni di euro.

