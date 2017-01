Calciomercato Roma/ News, le trattative oggi 3 gennaio 2017: giorno di apertura ufficiale del mercato (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: SUGGESTIONE SANSON, FARO DEL MONTPELLIER (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Sono giorni importanti per il calciomercato invernale della Roma: sbloccata definitivamente la situazione Iturbe (il paraguayano va al Torino), adesso si lavora sulle entrate e, come sempre, il primo punto all’ordine del giorno riguarda l’acquisto di un centrocampista. Sfumato l’obiettivo Tomas Rincon, i giallorossi sono rimasti spiazzati dalla valutazione di 15 milioni di euro che la Sampdoria ha fatto di Lucas Torreira. Ecco allora una nuova suggestione: Morgan Sanson. Francese classe ’94 che gioca nel Montpellier, ha due anni più di Torreira ma rispetto all’uruguaiano ha forse una maggiore versatilità in campo: le cifre non dicono tutto, ma intanto parlano di una stagione da 3 gol e 7 assist in Ligue 1, e di 19 partite nelle quali il suo allenatore Frédéric Hantz lo ha impiegato sempre come titolare, sostituendolo in appena tre occasioni (e in due di queste lasciandolo in campo per più di 80 minuti). Il ruolino di marcia ci dice anche che Sanson non viene tolto dal campo dall’82’ minuto di Digione-Montpellier: eravamo al primo ottobre. Nel 4-2-3-1 disegnato da Hantz il numero 8 è uno dei due mediani che si piazzano davanti alla difesa, e sarebbe perfetto per il modulo di Luciano Spalletti che è lo stesso. La valutazione del giocatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro, e la storia recente dice che il Montpellier non è nuovo alla cessione dei suoi talenti (da Giroud a Belhanda passando per Yanga-Mbiwa, tra l’altro ex della Roma). Sanson è un giocatore che piace a Spalletti: giovane ma già con una certa esperienza, un elemento da plasmare e che potrebbe anche andare a ricoprire, a tratti, il ruolo di trequartista nell’eventuale assenza di Radja Nainggolan, lasciando così Perotti sulla corsia dove sa rendere al meglio. I prossimi giorni di calciomercato ci diranno se la Roma proverà l’affondo per il centrocampista francese; al momento Torreira rimane forse scritto sulla prima riga del taccuino dei giallorossi, ma non sono escluse sorprese.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS, ITURBE A TORINO (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Se ne è parlato molto in questi giorni ed ora sembra ad un passo il trasferimento di Iturbe dalla Roma al Torino nella sessione di calciomercato invernale che sta per cominciare. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport infatti, l'attaccante paraguaiano è arrivato nella serata di ieri nel capoluogo piemontese e nella giornata di oggi dovrebbe effettuare le visite mediche prima di legarsi alla squadra granata. La storia romanista di Iturbe non lascia grandi momenti nei tifosi giallorossi che avrebbero auspicato sicuramente un impatto migliore dell'ex Hellas Verona nella Capitale, rendimento che lo aveva pure spinto ad accettare il prestito semestrale lo scorso anno in Inghilterra al Bournemouth. Il cartellino dello stesso potrebbe inoltre venire inserito nell'affare riguardante Bruno Peres, per il quale Pallotta deve ancora pagarne il riscatto.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS, LE SITUAZIONI DI EL GHAZI E MUSONDA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - L'imminente partenza di Salah sta convincendo la Roma a cercare nuovi innesti per rinforzare l'organico soprattutto in attacco sebbene questo non sia l'unico reparto per cui i giallorossi valutano opzioni in vista della sessione di calciomercato invernale. La Roma infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha in testa l'idea di migliorare il proprio centrocampo con qualche innesto e, detto di Torreira, ci sono altri due calciatori sul taccuino della dirigenza italiana. Gli elementi in questione sono Anwar El Ghazi, ventunenne olandese dalle caratteristiche molto offensive per il quale l'Ajax non sembra voler ascoltare proposte, e Charly Musonda, centrocampista o attaccante della Nazionale U21 belga, rientrato al Chelsea dopo il prestito in Spagna al Betis Siviglia. Per il tecnico dei londinesi Antonio Conte il ventenne non sarebbe un elemento imprescindibile ed avrebbe infatti già affermato che valuterà, insieme al club ovviamente, la situazione dello stesso in tempi brevi, con la Roma interessata alla finestra specie dopo il "no" incassato per Deulofeu, già nel mirino del Milan.

