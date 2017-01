Calciomercato Sampdoria / News, domani visite mediche per Bereszynski. Torreira blindato. Le trattative oggi 3 gennaio 2017 (ultime notizie diretta)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS: DOMANI VISITE MEDICHE PER BERESZYNSKI. TORREIRA BLINDATO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 – In casa Sampdoria, ieri, c'è stato un importante incontro di calciomercato dove il ds Carlo Osti, il responsabile dell'area tecnica, Daniele Pradè, e il capo degli osservatori, Riccardo Pecini, hanno fatto il punto della situazione. Quali saranno le prossime mosse dei blucerchiati? Intanto, come riporta Tuttosport, domani (o al massimo dopodomani) Bartosz Bereszynski approderà a Genova e si sottoporrà alle classiche visite mediche di rito. Bereszynski è un terzino polacco classe '92 proveniente dal Legia Varsavia. Costo complessivo dell'operazione: 2 milioni di euro. La Sampdoria ha inoltre chiarito la situazione riguardante Lucas Torreira: il giocatore non si muove, almeno a gennaio. Nonostante l'agente del centrocampista, Pablo Bentacourt, abbia svelato l'interesse di Roma e Siviglia sul conto del proprio assistito, i blucerchiati non intendono privarsi dell'uruguaiano. Torreira ha un contratto con la Samp fino al 2020 e la sua cessione, se mai avverrà, potrà registrarsi soltanto al termine della stagione. Impossibile che il club ligure decida di privarsene avanti tempo.

© Riproduzione Riservata.