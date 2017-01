Calciomercato news: Roma, Milan, Inter, Juventus, Napoli, trattative oggi 3 gennaio 2017 in diretta (apertura mercato ultime notizie)

Calciomercato news: Roma, Milan, Inter, Juventus, Napoli (aggiornamento ore 7.30): trattative oggi 3 gennaio 2017 in diretta. Oggi il mercato si apre ufficialmente con una bomba che arriva direttamente dalla Spagna: Alvaro Morata sente nostalgia di Torino e dopo solo sei mesi in Spagna al Real Madrid ha chiesto a Florentino Perez di tornare a giocare nella Juventus. Operazione complicatissima anche se la Juventus non è intenzionata a mollare la presa. Magari sognando la coppia d'attacco Morata-Higuain. A farne le spese sarebbe Mandzukic che gode ancora si un buon mercato in Europa. L'Inter di Suning non è da meno e risponde ai colpi di calciomercato della Juventus, con l'acquisto del gioiellino dell'Atalanta, Gagliardini. Un affare da quasi 30 milioni che ha permesso ai nerazzurri di sbaragliare la concorrenza di Milan e Roma.

Il Napoli è in apprensione per il mancato rinnovo di Ghoulam, che ha rifiutato le proposte di Giuntoli. Dietro a questi no, non ci sarebbe il Psg ma il Bayern Monaco di Ancelotti. sarà difficil per il napoli riuscire a trattenerlo. La Roma si è liberata di Iturbe che è finito in prestito con diritto di riscatto già fissato al Torino. Il Toro ha pagato il riscatto di Iago falque per 6 milioni e ha prenotato Skorupski per l'estate, 7 milioni il costo dell'operazione. Per la Roma 6,5 milioni di plusvalenza.

Sulla Roma i conti non tornano: Salah è via, Iturbe liberato al primo giorno di calciomercato: non è che gli uomini di pallotta hanno già in mano un sostituto. In attacco gli uomini sono contati e non possiamo pensare a una tale leggerezza. Possibile quindi che oggi venga annunciato Jesè o un mister X a sorpresa. Il Milan lavora a fari spenti: e prova ad anticipare il colpo Keita.

Calciomercato news: Roma, Milan, Inter, Juventus, Napoli (aggiornamento ore 24): trattative oggi 3 gennaio 2017 in diretta. Manca un giorno all'apertura ufficiale di questa sessione invernale di calciomercato. E se le premesse manterranno le attese, allora non sarà una sessione di saldi invernali. I giocatori forti le squadre se li tengono stretti e partono solo per cifre folli. Le big non stanno a guardare e come accaduto lo scorso anno provano amuoversi in anticipo. Andiamo con ordine. Il Milan sta facendo due mercati paralleli con due ds differenti. Da una parte abbiamo il solito Galliani col portafoglio vuoto che prova a fare colpetti a costo zero per coprire i buchi fino a giugno, dall'altra parte c'è Mirabelli, ds dei cinesi che lavora per il futuro. C'è in ballo per il centrocampo l'affare Gago che però ora il Boca sta provando a rinnovare. Un colpo alla galliani che intanto si sta ormai ufficialmente liberando dell'ingaggio di Luiz Adriano. Per il futuro Mirabelli ha chiuso per Keita Baldedella Lazio a parametro zero e sta sondando 3 big.

La Roma ha appena bloccato la cessione di Iturbe al Torino (13 milioni più 500mila euro di prestito oneroso. Spalletti prima vuole vedere il sostituto vista anche la partenza di salah per la Coppa d'africa. Le tratattiva del ds Massara sono molteplici, vedremo con chi si andrà a nozze. Tutti dicono che Jesé è il nome in pole, ma non si escludono sorprese dell'ultimo minuto. Per il centrocampista c'è in ballo la tratattiva per Torreire sponsorizzato da mister Giampaolo: dopvesse arrivare non è escluso che possa partire Leo Paredes.

L'Inter sta facendo molte operazioni di sfoltimento: è questo l'obiettivo dichiarato di questa sessione di calciomercato. Pulizia la parola d'ordine in vista del mercato estivo. Si sta provando a sbaragliare la concorrenza solo su Gagliardini dell'Atalanta su cui ci sono anche La Roma e la Juventus. Juve che perso Witsel e preso Rincon vuole rinforzare la metà campo con Luiz Gustavo. Anche qui è in ballo un duello con l'Inter. Il Napoli ha anticipato tutti, si è preso Pavoletti dal Genoa e ora con calma può valutare le alternative in difesa e a centrocampo. Con il nodo Gabbiadini che è vicino all'addio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BANEGA VIA SOLO PER UN'OFFERTA STELLARE (OGGI, GENNAIO 2017) - Per questa sessione di calciomercato invernale l'Inter sta puntando a rinforzare il proprio organico in vista della seconda parte di stagione ma deve fare anche i conti con le regole del Fair Play Finanziario che le impongono di effettuare anche qualche cessione. Uno dei giocatori nerazzurri più volte dato in partenza secondo i rumors è l'argentino Ever Banega, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Siviglia e protagonista di un rendimento abbastanza altalenante dal momento del suo arrivo a Milano. Come anche confermato dal Corriere dello Sport, in casa Inter si sta pensando comunque a trattenerlo a lungo ed un possibile addio dello stesso sarebbe dovuto solamente ad un'eventuale offerta stellare proveniente dal campionato cinese, con Shanghai Sipg ed il Tianjin di Cannavaro al momento molto attive. In ogni caso, la cifra per lasciare partire Banega non dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni, somma che garantirebbe un'importante plusvalenza, oltre ad un ingaggio raddoppiato per il calciatore, arrivando così a percepire 6 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL MAXI INGAGGIO DI WITSEL (OGGI, GENNAIO 2017) - Come avvenuto nelle recenti sessioni di calciomercato, per questa finestra invernale la Juventus avrebbe intenzione di aggiungere un nuovo importante centrocampista di livello internazionale alla propria rosa. Preso il venezuelano Tomas Rincon dal Genoa così da tutelarsi in vista della partenza di Lemina per la Coppa d'Africa, il nome caldo accostato ai bianconeri sembrava essere quello di Axel Witsel, interno belga in uscita dallo Zenit di San Pietroburgo già a gennaio. Tuttavia, nelle ultime ore il calciatore avrebbe deciso di accettare la proposta faranoica proveniente dal club cinese del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro: Witsel, secondo quanto rivelato in esclusiva dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, percepirà una somma superiore ai 62 milioni di euro nel giro di 4 stagioni, a cui si aggiungeranno pure eventuali bonus da 15 milioni. A questo punto la Juventus è a caccia di un nuovo elemento per quel ruolo ed i nomi, come quello di N'Zonzi del Siviglia o di Milinkovic-Savic della Lazio, non mancano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L'AGENTE DI ZAZA APRE AL RITORNO (OGGI, GENNAIO 2017) - Fino a questo momento il reparto offensivo del Milan non ha convinto appieno e la dirigenza starebbe dunque pensando almeno ad un un paio di rinforzi per questa sessione di calciomercato invernale, magari acquistando un esterno ed una punta centrale. In questa direzione si colloca la posizione di Simone Zaza, partito in prestito dalla Juventus per approdare in Inghilterra al West Ham dove però ha avuto un impatto poco felice trovando scarsa sintonia con la nuova realtà. I rumors raccontavano di come l'ex Sassuolo fosse in procinto di passare al Valencia ma l'addio di Cesare Prandelli alla guida dei bianconeri avrebbe fatto saltare la trattativa. A confermarlo ci ha pensato lo stesso agente del giocatore, il procuratore e padre Antonio Zaza, intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, aprendo però ad un possibile ritorno in Italia: "C'era un discorso avviato, l'interesse del Valencia era concreto. Ma siamo sereni, ora ci guardiamo intorno. Qualche squadra italiana ha già chiesto Simone, posso dire che tornerà a giocare in serie A. Genoa e Fiorentina? Presto per dirlo. Vedremo..."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ITURBE PASSA AL TORINO, I DETTAGLI (OGGI, GENNAIO 2017) - Per questa sessione di calciomercato invernale la Roma si trova a dover rimpiazzare un elemento importante del proprio reparto offensivo come Mohamed Salah, impegnato con l'Egitto in Coppa d'Africa che si chiuderà con la finale del 5 febbraio. Tuttavia, i giallorossi non stanno ragionando solamente in funzione di nuovi acquisti per l'attacco visto che hanno deciso in queste ore di lasciar partire anche Juan Manuel Iturbe in direzione Torino. L'uruguayano ex Hellas Verona dovrebbe a breve effettuare le visite mediche di rito e lo stipendio del calciatore dovrebbe essere pagato a metà dallo stesso Torino, che ne usufruirà appunto per metà stagione. La formula del trasferimento di Iturbe è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 13-14 milioni di euro ma l'interesse dei granata nei confronti del portiere Skorupski, ora in prestito all'Empoli, potrebbe andare ad inserirsi in questo affare, coinvolgendo pure il riscatto di Bruno Peres che la Roma dovrebbe versare a fine stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GHOULAM RIFIUTA IL RINNOVO, C'E' IL BAYERN (OGGI, GENNAIO 2017) - Come successo durante la scorsa estate, il Napoli si trova a doversi guardare bene dagli assalti dei grandi club europei ai propri giocatori anche per questa sessione di calciomercato invernale. Nelle scorse ore è emersa l'indiscrezione secondo cui i tedeschi del Bayern Monaco, guidato dall'ex tecnico rossonero Carlo Ancelotti, si sarebbe messo sulle tracce di Faouzi Ghoulam per il ruolo di terzino. Il francese naturalizzato algerino ha sempre offerto un ottimo rendimento dal suo arrivo al Napoli ma non sembra attualmente intenzionato a prolungare la propria permanenza agli ordini di Maurizio Sarri. Come rivelato anche da Radio Crc, Ghoulam avrebbe respinto la nuova proposta contrattuale pervenutagli da 1,8 milioni di euro, il doppio dell'ingaggio attuale, vista la richiesta da 2,5 milioni. Le parti potrebbero però incontrarsi a 2,1 milioni di euro più bonus ed è probabile l'inserimento di una clausola rescissoria pari a 40 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.