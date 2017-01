Calciomercato news, Roma e Napoli trattative di oggi 3 gennaio 2017: il derby del Sud sul mercato in diretta (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO NEWS ROMA NAPOLI, TRATTATIVE OGGI 3 GENNAIO 2017: DERBY DEL SUD DI MERCATO IN DIRETTA (ULTIME NOTIZIE LIVE). Vediamo in questo inizio ufficiale di mercato come si stanno muovendo Roma e Napoli in questo fantasioso derby del Sud. In realtà il Napoli si è mosso in anticipo, acquistando a dicembre Pavoletti dal Genoa per 16 milioni. Il presidente De Laurentiis è uno dei più bravi a muoversi nel calciomercato di gennaio. E difficilmente sbaglia colpi. Ricordiamo su tutti Ghoulam e Gabbiadini arrivati nelle sessioni invernali di mercato. Ora il vero cruccio del napoli è riuscire a completare il puzzle dei rinnovi. L'opera d'arte del ds Giuntoli si è incagliata sul rinnovo di Ghoulam che ha rifiutato la proposta. IUl terzino è cercato dalò Psg ma soprattutto dal Bayern Monaco e vorrebbe raggiungere Ancelotti. Difficilmernte il Napoli riuscirà a blindarlo come ha fatto con Mertens. In uscita dovrebbe esserci Tonelli, per lui nemmeno un minuto in campo nei primi sei mesi di Campionato. A Sarri non dispiacerebbe fare uno scambio col Genoa Tonelli-Izzo. La trattativa pareva ben avviata ma ora si è arenata. Dopo aver ceduto pavoletti e Rincon il Genoa deve trovare dei sostituti all'altezza.

Sul fronte Roma invece la situazione è davvero ingarbugliata e di difficile lettura. Inaspettatatmete la Roma si è liberata di Iturbe (con Salah in Coppa d'Africa) senza avere in mano una alternativa e con gli uomini contati. Le trattative imbastite fino ad ora sono ancora a livello embrionale contando che il budget è a zero. I nomi sul tappeto sono importanti, Jesé, Papu Gomez, Defrel, El Ghazi, però non sono semplici da chiudere. Il primo della lista, rispetto all'avanzamento della trattativa è Jesé del Psg con cui c'è un accordo di massima, il problema in questo caso è convincere il giocatore a scegliere l'Italia e non la Liga. Oggi è tornato di moda il papu Gomez che è ll preferito di mister Spalletti. Due problemi: l'Atalanta dopo aver ormai ceduto Caldara e Gagliardini difficilmente farà partire un altro big. Secondo problema c'è da fronteggiare la concorrenza dei club cinesi che offrono cifre folli impareggiabili. L'unico dato certo in questo giorno di apertura del mercato è che il 2017 inizia con la coperta corta per la Roma. Sperando che la Befana porti qualche buona sorpresa.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: IL TORINO BLOCCA SKORUPSKI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - In queste ore la Roma ha ultimato il trasferimento di Juan Manuel Iturbe al Torino ma questo non sembra essere l'unico affare tra giallorossi e granata per la sessione invernale di calciomercato appena cominciata. Secondo quanto appreso da Gianlucadimarzio.com, il Torino avrebbe infatti richiesto alla Roma il portiere polacco Lukasz Skorupski, ora in prestito all'Empoli, per giugno assicurandoselo sulla base di 7 milioni di euro. I piemontesi vanno così a tutelarsi a causa della prossima partenza dell'inglese Hart, il cui prestito dal Manchester City terminerà anch'esso alla fine della stagione, e regala così al club capitolino un'importante plusvalenza dato che era stato portato in Italia per appena 890mila euro. Resta ora da vedere se questa operazione rimarrà slegata dal futuro riscatto di Bruno Peres, alla Roma dall'estate scorsa.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: CECCARINI PARLA DI GHOULAM E MERTENS (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Come successo nel recente passato, il Napoli deve guardarsi bene dagli assalti degli altri grandi club europei ai suoi campioni e questa sessione di calciomercato invernale non fa eccezione. Due i nodi principali: le situazioni di Dreis Mertens e quella di Faouzi Ghoulam, per i quali i partenopei puntano al rinnovo del contratto. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Niccolò Ceccarini ha spiegato come sia stato positivo il colloquio per il belga mentre rimane ampia la distanza con l'algerino: "Il Napoli deve preoccuparsi un po', ma nemmeno disperare. La trattativa per il rinnovo di Mertens è andata a buon fine, manca solo l'annuncio. La trattativa per il rinnovo dell'algerino era partita di pari passo con quella di Mertens. La situazione per il nuovo contratto di Ghoulam si è fermata, il calciatore piace all'estero. La trattativa, però, non si è interrotta ma solo complicata. In questo momento non sono stati fatti passi in avanti."



© Riproduzione Riservata.