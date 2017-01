Gagliardini / Calciomercato Inter news: tra oggi e domani le visite mediche. Poi le firme (ultime notizie, oggi 3 gennaio 2017)

GAGLIARDINI, CALCIOMERCATO INTER NEWS: TRA OGGI E DOMANI VISITE MEDICHE. POI LE FIRME. ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 - Roberto Gagliardini è virtualmente un giocatore dell'Inter. Prima di annunciare definitivamente il primo colpo invernale del calciomercato nerazzurro bisognerà attendere le visite mediche. Visite mediche che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, avverranno tra oggi e domani. Successivamente Gagliardini firmerà il nuovo contratto che lo legherà all'Inter, presumibilmente un quadriennale fino al 2021, con ingaggio decuplicato rispetto ai 150 mila euro stagionali percepiti a Bergamo. Dalla Cina è arrivato il semaforo verde: Suning ha dato l'ok. L'Atalanta è pronta a incassare la cifra di 26 milioni di euro: 2 per il prestito oneroso, 23 per il riscatto al termine del campionato. In mezzo ballano altri 3 milioni di eventuali bonus.

GAGLIARDINI, CALCIOMERCATO INTER NEWS: SUNING DÀ IL VIA LIBERA. AFFARE DA 28 MILIONI DI EURO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 - Roberto Gagliardini all'Inter, affare fatto. I piani alti di Suning hanno dato il loro assenzo per il primo colpo del calciomercato invernale dei nerazzurri. Semaforo verde per il patron Zhang Jindong, quindi l'ok anche da parte dell'ad Liu Jun e di Steven Jindong. Mancava soltanto il sì della proprietà cinese per sbloccare definitivamente una trattativa ormai in cassaforte. Un sì che è puntualmente arrivato. Anche perché Inter e Atalanta avevano già trovato un accordo e le due squadre aspettavano soltanto il via libera dalla Cina. A questo punto Gagliardini potrebbe sostenere le visite mediche con il club meneghino nella giornata di oggi (o domani). Le modalità del trasferimento del centrocampista italiano sono quelle che sappiamo da tempo: prestito oneroso per 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 23 milioni, con ulteriori 3 di eventuali bonus raggiungibili. In totale l'Inter investirà 28 milioni di euro per regalare a Stefano Pioli la freschezza di Gagliardini.

Gagliardini era finito nel mirino di Juventus e Milan ma l'Inter, con uno blitz a cavallo tra le festività natalizie e Capodanno, è riuscita a scavalcare la concorrenza e chiudere virtualmente la trattativa con l'Atalanta. Pietro Ausilio è riuscito a convincere la dirigenza bergamasca a cedere subito il giocatore e non al termine della stagione, come nel caso di Caldara con la Juventus. Il ds nerazzurro ha utilizzato la carta del riscatto: una mossa, questa, che ha convinto l'Atalanta. Insomma, Gagliardini sta per firmare con l'Inter: si parla di un lungo contratto, fino al 2021 con un ingaggio dieci volte maggiore rispetto ai 150 mila euro percepiti dal giocatore in quel di Bergamo. Operazione virtualmente chiusa: si attende soltanto l'ufficialità.

