MORATA, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL REAL MADRID SOGNA DYBALA. LO SPAGNOLO IN USCITA? ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 - Un grande attaccante in arrivo al Real Madrid potrebbe spingere Morata alla Juventus: questo scenario di calciomercato, previsto per giugno, ha buone chance di riuscita. Il primo nome sulla lista del taccuino di Florentino Perez è quello di Paulo Dybala. Dalla Spagna è filtrata addirittura l'indiscrezione secondo cui l'attaccante bianconero avrebbe già dato la propria disponibilità di trasferirsi alle Merengues. La Juventus, che non ha certo intenzione di privarsi di Dybala, ha iniziato le pratiche per il rinnovo del giocatore. Un rinnovo che, per Tuttosport, verrà firmato entro la fine del mese. In ogni caso, se non sarà Dybala, sarà un altro top player a rimpolpare il reparto offensivo dei Galcticos. E in quel caso Morata si troverebbe con le spalle al muro: dietro a Benzema, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, l'eventuale nuovo inquilino (Aubameyang? Dybala?) e Lucas Vazquez, lo spagnolo chiederebbe sicuramente la cessione. La Juventus monitora la situazione con estrema attenzione.

MORATA, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. L'ATTACCANTE POTREBBE SALUTARE IL REAL MADRID IN ESTATE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 - Alvaro Morata potrebbe salutare il Real Madrid nel calciomercato estivo per tornare alla Juventus. A Torino lo spagnolo ha lasciato un pezzo di cuore, continua a sentirsi con alcuni suoi vecchi compagni e negli ultimi tempi starebbe meditando un clamoroso ritorno in Serie A, sponda Juve. Tutto nasce dallo scarso impiego dello spagnolo nello scacchiere di Zinedine Zidane. Nelle gerarchie offensive delle Merengues, Morata viene dopo la BBC (Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo), e recentemente è stato incalzato anche da Lucas Vazquez e dal baby Mariano Diaz. Se a questo aggiungiamo che Florentino Perez, in vista dell'estate, ha in mente un colpo di spessore, per lo spagnolo gli spazi sarebbero irrisori. Si vocifera infatti che il Real Madrid, per giugno, abbia intenzione di mettere le mani su un grande centravanti: uno del calibro di Dybala o Aubameyang. Sarebbe la goccia che farebbe traboccare il vaso. Morata-Juventus: la nostalgia aumenta.

MORATA, CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. LO SPAGNOLO VALUTA UN RITORNO IN BIANCONERO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 GENNAIO 2017 - Alvaro Morata alla Juventus, il ritorno dello spagnolo in bianconero è possibile. A lanciare la clamorosa indiscrezione di calciomercato è Il Corriere dello Sport, secondo cui l'attaccante del Real Madrid avrebbe manifestato a più riprese la volontà di indossare nuovamente la casacca della Vecchia Signora. I motivi di una simile decisione sono molteplici. Intanto nel Real Madrid Morata non è un intoccabile, inoltre, alla Juventus, il giocatore godrebbe sicuramente di una maggiore considerazione. Non bisogna poi dimenticare che l'attaccante sta per sposarsi con la sua fidanzata italiana, Alice Campello, con le nozze già fissate per l'estate. Insomma, il giocatore non è sicuro di aver fatto la scelta giusta e un ritorno in Italia sarebbe gradito. Certo, il Real Madrid è un grandissimo club ma la vita in Merengues è più complicata di quello che possa sembrare...

Morata ha nostalgia di “casa” e tornerebbe volentieri alla Juventus. Lo confermano le numerose telefonate che lo spagnolo avrebbe avuto con alcuni suoi vecchi compagni di squadra e diversi elementi vicini al mondo bianconero. L'ipotesi di un Morata bis è difficile ma non impossibile. Molto dipenderà dal Real Madrid, che potrebbe tuttavia considerare seriamente l'evenienza di privarsi del giocatore. Anche perché, fin qui, l'ex Juventus è stato utilizzato con il contagocce da Zinedine Zidane: appena 6 presenze da titolare in Liga e 1 in Champions League. Briciole per un giocatore del calibro di Morata, che alla Juventus tornerebbe di corsa. Non nel mercato di gennaio ma in quello estivo. Nella prossima estate, qualora Florentino Perez rinforzasse la rosa del Real Madrid con nuovi attaccanti, Morata potrebbe spingere per la definitiva cessione.(Giuliani Federico)

