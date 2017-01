INTER/ Calciomercato News: Banega incedibile ma l'agente ha il mal di pancia!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PARLA L'AGENTE DI BANEGA. ULTIME NOTIZIE – Per quest'ultima parte della sessione invernale di calciomercato l'Inter si sta dedicando prettamente alle cessioni per quei calciatori che non rientrano più nei piani dell'allenatore e della società. Chi non dovrebbe partire, nonostante le voci iniziali che lo volevano in Cina, è l'argentino Ever Banega, come confermato anche dal suo agente Marcelo Simonian a Juvenews.eu: "E’ contento di stare all’Inter. Ora si sta adattando al calcio italiano e possono senz’altro assicurare la sua permanenza in nerazzurro, anche se si augura di giocare di più…" Una sottolineatura che non passerà certo inosservata ma intanto per Banega, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Siviglia, si profila la titolarità in Coppa Italia per la sfida contro la Lazio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BECCALOSSI SU GAGLIARDINI. – In questa finestra invernale di calciomercato l'Inter ha sostanzialmente completato le proprie operazioni in entrata con l'arrivo di Roberto Gagliardini dall'Atalanta. Il centrocampista bergamasco è stato in grado di dare da subito qualcosa in più alla manovra dei nerazzurri, come dimostrato dalle sue prestazioni fin dall'esordio, collezionando molti pareri positivi dagli esperti e dagli addetti ai lavori. L'ex fantasista dell'Inter Evaristo Beccalossi si è espresso così su Gagliardini a Calcio Champagne sulle reti Rai: "Gagliardini è impressionante per qualità, sicurezza e personalità: si è integrato nei nuovi meccanismi con grande rapidità e questa, vista anche la sua giovane età, è una splendida notizia."

