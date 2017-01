INTER/ Calciomercato News: Rodriguez rimandato a giugno per colpa di Santon?

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SANTON RIMANDA R.RODRIGUEZ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – L'Inter sta cercando di sistemare il proprio organico attraverso qualche cessione in questo finale di calciomercato. Chi non sembra più destinato a partire nonostente l'interesse di Sampdoria e Fiorentina è il terzino Davide Santon che a Premium Sport ha spiegato prima del successo sul Pescara di sabato sera: "Ci sono momenti difficili in cui si trova poco spazio, però quando sarà il mio momento dovrò farmi trovare pronto e sfruttare l’occasione al massimo. Il mio obiettivo è ed è sempre stato uno solo: restare all’Inter." La permanenza di Santon in nerazzurro esclude dunque la possibilità di vedere Ricardo Rodriguez, esterno svizzero del Wolfsburg, con la maglia dell'Inter prima della fine di questo gennaio di trattative, rimandando quindi la complicata operazione per il mese di giugno, senza dimenticare l'interesse pure di Milan e Juventus.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ANCHE ZONTA AL PISA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – L'Inter vanta sicuramente uno dei settori giovanili migliori d'Italia ed è inevitabile che gli altri club si interessino ai giovani nerazzurri durante il calciomercato. Dopo che il diciannovenne albanese Rey Manaj ha deciso di lasciare il Pescara per approdare in prestito al Pisa, i nerazzurri toscani si sono aggiudicati anche un altro interista, ovvero Loris Zonta, come si legge sul sito ufficiale del club: "A.C. Pisa 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Internazionale Milano il calciatore Loris Zonta." Il centrocampista diciannovenne è stato presentato questa mattina dal Pisa di mister Gattuso: "Mi sento pronto. Sicuramente la primavera non è uguale alla serie B, ma sono sicuro che riuscirò ad adattarmi. Con Manaj ho giocato l'anno scorso, è un bravo ragazzo e sono contento di ritrovarlo. Sono una mezz'ala e mi piace inserirmi senza palla. Forse la mia caratteristica principale è la resistenza. Mister Vecchi mi ha consigliato di venire qui perché è un posto dove posso crescere. Sabato ho conosciuto Gattuso con il quale ho parlato e mi ha detto che troverò un ambiente sereno. All'inizio mi avevano consigliato di rimanere all'Inter, poi si è venuta a creare questa possibilità che era difficile da non cogliere per aiutare la mia crescita."

© Riproduzione Riservata.