INTER/ Calciomercato News: clamoroso, Coutinho torna!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TORNA COUTINHO? – Gli ingenti fondi a disposizione della proprietà cinese di Suning permette all'Inter di valutare diversi obiettivi sul calciomercato. Intervistato da ESPNFC, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha parlato del brasiliano Philippe Coutinho, passato al Liverpool nel 2013, non escludendo la possibilità di un ritorno all'Inter proprio grazie ai cinesi: "La sua cessione probabilmente è il mio rimpianto più grande in oltre vent'anni che sono all'Inter. Ho ottimi ricordi di Philippe, come giocatore e anche del ragazzo. Credo che oggi giocherebbe con regolarità se fosse ancora qui, giocando tutte le partite e avendo i successi che sta avendo al Liverpool. All'epoca non era pronto fisicamente e doveva abituarsi ad un tipo di calcio diverso. La sua carriera è iniziata grazie a noi, giocava nella nazionale Under 17 con Neymar e Lucas Moura, quindi abbiamo fatto bene a prendere un giovane come lui. Adesso abbiamo dei proprietari forti, anche se il Fair Play Finanziario ha ancora impatto sulle nostre finanze. Ma non posso escludere che in futuro Coutinho possa tornare a vestire il nerazzurro, possiamo sempre sperarci." Ipotesi suggestiva che farà sicuramente piacere ai tifosi dell'Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, L'ANALISI DI FERRI. – L'acquisto di Roberto Gagliardini da parte dell'Inter per 28 milioni di euro in questa sessione di calciomercato aveva inizialmente fatto storcere il naso ad alcune persone che si sono invece dovute ricredere dopo averlo visto con la nuova maglia. Interpellato a Tutti Convocati su Radio24, l'ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri ha parlato positivamente del centrocampista bergamasco arrivato dall'Atalanta in questo calciomercato: "Ha contribuito a far funzionare la squadra, ma l'Inter aveva già più equilibrio al suo arrivo. La sua qualità è di essere un ragazzo solido, non è una prima donna." Ferri ha anche commentato la difficile gestione precedente all'arrivo di mister Pioli, quando cioè alla guida c'era ancora l'olandese De Boer: "L'olandese non era in grado di comunicare e di dare una identità alla squadra."

