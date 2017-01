INTER/ Calciomercato News: il last-minute è Ricardo Rodriguez!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, R.RODRIGUEZ LAST-MINUTE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Il calciomercato dell'Inter sembrava sostanzialmente chiuso ma per questi ultimi giorni della sessione potrebbe arrivare un colpo last-minute se dovesse concretizzarsi una cessione. I nerazzurri stanno infatti aspettando un'offerta per Davide Santon, esterno italiano rientrato all'Inter nel 2015 dall'esperienza all'estero col Newcastle. In questa stagione Santon ha fin qui raccolto appena 13 presenze complessive tra Serie A ed Europa League e, dopo il corteggiamento della Sampdoria poi sfumato, per lui ora si sarebbe fatta avanti la Fiorentina. Se Santon sposerà la causa dei viola, il direttore sportivo interista Piero Ausilio proverà ad accelerare per strappare lo svizzero Ricardo Rodriguez al Wolfsburg. Il nome dell'elvetico è da tempo sul taccuino dell'Inter ma la richiesta dei tedeschi ha finora frenato il trasferimento, senza dimenticare pure l'interesse della Juventus.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, GASPERINI SU GAGLIARDINI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – L'inter ha messo a segno un vero e proprio colpo di calciomercato prelevando Roberto Gagliardini dall'Atalanta. Il centrocampista bergamasco ha saputo offrire da subito un importante contributo alla manovra nerazzurra ed anche il suo ex allenatore Gian Piero Gasperini ha speso parole positive per lui a Sky Sport a margine dell'impegno di campionato: "Mi auguravo questa sua imposizione anche all'Inter. Ha mezzi importanti. Arrivare in una piazza come quella di Milano era difficile, io gli ho detto di non entrare timidamente, doveva essere da subito un giocatore importante perché non avrebbe avuto molto tempo. C'è soltanto da complimentarsi con lui."

