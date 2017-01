INTER/ Calciomercato News: su Berardi non solo Juve, anche il Chelsea!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CONCORRENZA PER BERARDI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – La grande disponibilità economica dei cinesi di Suning consente all'Inter di puntare a grandi nomi in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Tra i nomi caldi per migliorare il reparto offensivo c'è senza dubbio Domenico Berardi, attaccante di proprietà del Sassuolo e già conteso alla Juventus l'estate scorsa. Secondo le ultimi indiscrezioni, per Berardi si satrebbe facendo avanti anche un'altra pretendente, ovvero gli inglesi del Chelsea del manager Antonio Conte che avrebbe addirittura già incontrato il calciatore ed il suo entourage per convincerlo a trasferirsi a Londra. Lo stesso tecnico del Sassuolo Di Francesco ha spiegato che a suo dire Berardi sarebbe già pronto per una grande squadra da ormai due anni ma è certo che se qualche club vorrà strapparlo ai neroverdi emiliani dovrà sborsare più di 25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MIANGUE SODDISFATTO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – E' risaputo che per quest'ultima parte della finestra di calciomercato in corso l'Inter sta ragionando soprattutto sulle cessioni per sfoltire la rosa troppo ampia. Tra i giocatori che hanno già salutato i nerazzurri c'è Senna Miangue, difensore belga che aveva esordito con De Boer, passato in prestito con diritto di riscatto al Cagliari e controriscatto in favore dell'Inter. A margine del pareggio dei sardi col Bologna, Miangue si è detto soddisfatto della nuova avventura: "Il mister mi ha raccomandato di stare sulla fascia sinistra e spingere. Abbiamo messo tutto, certo, c’è stato anche un po’ di confusione, ma alla fine il gol del pareggio è arrivato, con quella splendida punizione di Borriello. Avremmo meritato di più: si è visto per tutta la partita un gruppo forte. I nostri tifosi poi sono stati fantastici. Cerco di allenarmi bene e mettere in difficoltà l’allenatore. Sono arrivato in un gruppo che è veramente come una grande famiglia: mi hanno accolto tutti benissimo, con rispetto e affetto."

