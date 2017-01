Inter/ Calciomercato News, Cacciatore: su Pioli l'ombra del Cholo. Gagliardini ha futuro, prenderei Tolisso (esclusiva)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PARERE DI DIEGO CACCIATORE (ESCLUSIVA) - L'Inter guarda al calciomercato di gennaio per potersi rafforzare, per puntare alla Champions, per costruire una squadra competitiva al massimo. Lo fa cercando giocatori di valori, almeno lo vorrebbe fare, visto che deve rispettare il fairplay finanziario. Prima bisogna spendere che comprare. Quale potrebbe essere quindi il grande colpo di calciomercato dell'Inter? Nomi come Marco Verratti e Matteo Darmian sono quelli sognati, certo più famosi di Roberto Gagliardini, una speranza, un talento. Si era parlato della cessione, dell'addio di Ever Banega oltre che di qualche altro elemento della rosa di Pioli. E proprio Pioli resterà anche la prossima stagione con l'Inter che fa la corte a un grande tecnico come Simeone... Per rispondere a tutto questo abbiamo sentito il procuratore Diego Cacciatore. Eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Quale potrebbe essere il grande colpo dell'Inter? In realtà credo che ci vorrebbero diversi giocatori per questa Inter, un Inter che deve rispettare il fair play finanziario. Prima quindi il club nerazzurro deve cedere che comprare. Un giocatore che mi piace è Tolisso dell'Olympique Lione, centrocampista di buon valore.

Centrocampo quindi da rafforzare... E' arrivato Gagliardini. Ci sono nomi come quello di Lucas Leiva e Luiz Gustavo, sono centrocampisti di buon valore ma che non farebbero fare il salto di qualità all'Inter. All'Inter del resto serve un grande centrocampista di quantità e qualità e un difensore di fascia di ottimo valore.

Potrebbe arrivare Verratti la prossima estate? No lo escludo: solo la Juventus in Italia potrebbe acquistarlo. Non credo proprio che possa arrivare all'Inter.

Darmian a giugno? Di lui all'Inter si parla da tempo, da almeno due sessioni di calciomercato. E' un ottimo giocatore e sarebbe l'ideale per coprire la fascia nerazzurra, che è proprio un problema per questa squadra,

Banega invece resterà a gennaio? Sì credo che alla fine possa restare. Pioli sa di poter contare su di lui e non partirà.

Quale sarà il futuro di Pioli? Sta facendo un ottimo lavoro, anche a livello psicologico. Si sta dimostrando un tecnico da grande squadra. Credo che l'Inter difficilmente possa raggiungere la Champions con la presenza di squadre come la Roma e il Napoli. Pioli però si sta confermando un allenatore di valore, resterà a meno che non arrivi Simeone...

Potrebbe quindi arrivare il Cholo? Vedremo cosa succederà, visto che Simeone ha sempre detto che sarebbe contento di arrivare all'Inter. La prima scelta per lui se lasciasse l'Atletico Madrid sarebbero certamente i nerazzurri. Vedremo come andranno avanti i contatti tra l'Inter e il tecnico argentino. Certo per lasciare un club come l'Atletico Madrid Simeone chiederà le garanzie per un calciomercato importante. Allora potremmo vederlo veramente sulla panchina nerazzurra.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.