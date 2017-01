JUVENTUS/ Calciomercato News, Dybala-diritti d'immagine, metodo De Laurentiis?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RINNOVO DYBALA. – In questa finestra invernale di calciomercato in casa Juventus ha tenuto a lungo banco la questione relativa al rinnovo del contratto di Paulo Dybala. L'argentino ha firmato fino al 2020 ma l'intenzione della società bianconera è quella di prolungare il rapporto per un'ulteriore stagione adeguandogli lo stipendio annuale fino a consentirgli di percepire 7,5 milioni di euro all'anno, bonus compresi, così da tutelarsi dall'eventuale assalto di altri importanti club, come ad esempio Barcellona e Real Madrid. La mancata stretta di mano con il tecnico Allegri dopo la sostituzione nella gara vinta in casa del Sassuolo sta facendo molto discutere ma il rinnovo del Dybala non sembra affatto in bilico, con la Juventus che dovrebbe acquisire anche i diritti d'immagine del calciatore grazie alla nuova firma.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DE CEGLIE VERSO LA B.2017 – La Juventus si è privata di un importante terzino come Patrice Evra, passato all'Olympique Marsiglia, in questa sessione di calciomercato ma i bianconeri potrebbero a breve salutare anche un altro giocatore in grado di ricoprire quel ruolo. Si tratta di Paolo De Ceglie, esterno trentenne in scadenza a giugno e mai impiegato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Lo scorso anno De Ceglie aveva addirittura tentato l'avventura in Francia proprio all'Olympique Marsiglia senza trovare fortuna ed ora, secondo le indiscrezioni, sulle sue tracce ci sarebbe un club di Serie B. Si tratterebbe del Pisa, allenato dall'ex rossonero Gennaro Gattuso, che potrebbe fare un ultimo tentativo una volta liberato il nerazzurro Fautario, seguito invece da Modena e Mantova.

