JUVENTUS/ Calciomercato News: Hernanes, assalto del Genoa!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GENOA SU HERNANES. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Fino a questo momento, l'unica cessione importante effettuata dalla Juventus in questa finestra di calciomercato invernale riguarda il trasferimento di Patrice Evra all'Olympique Marsiglia. C'è però un altro bianconero che potrebbe lasciare Torino prima della fine del mese, ovvero il centrocampista Hernanes. Trattenuto per il momento dalla Juventus al fine di tutelarsi dopo l'infortunio rimediato da Mario Lemina in Coppa d'Africa col Gabon, Hernanes piace moltissimo al Genoa che ha invece ceduto il venezuelano Tomas Rincon proprio al club di Agnelli. Secondo i rumors, i rossoblu liguri proveranno un ultimo assalto al brasiliano nel tentativo di aggiudicarselo in extremis come aveva fatto proprio la Juventus con l'Inter al momento del suo arrivo nel 2015.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MUSUMECI SU DYBALA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – La questione riguardante il rinnovo del contratto di Paulo Dybala tiene banco in casa Juventus anche per questi ultimi giorni del calciomercato invernale. Intervistato in esclusiva da Tuttojuve.com, l'ex capo scouting del Palermo Francesco Musumeci ha parlato della situazione di Dybala: "Per quanto concerne il rinnovo credo che non ci siano assolutamente problemi. Sono convinto che rinnoverà. Le qualità del calciatore erano già evidenti da tempo, si vedeva già a Palermo che avrebbe fatto una gran carriera, l'importante era andare a giocare con una big. Lo ha preso la Juve e adesso le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, ma vorrei sottolineare che siamo solo all'inizio, di questo passo già nel mercato estivo le big europee faranno carte false per accaparrarselo."

