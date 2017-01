JUVENTUS/ Calciomercato News, Marotta prova il colpo last-minute con Luiz Gustavo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LUIZ GUSTAVO. ULTIME NOTIZIE – In questa sessione di calciomercato invernale la Juventus ha cercato a lungo di migliorare il proprio centrocampo. L'arrivo di Rincon dal Genoa non sembra accontentare la dirigenza bianconera che vorrebbe aggiungere un altro giocatore al reparto. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe tentare un nuovo assalto a Luiz Gustavo in questa fase finale di calciomercato. Il brasiliano del Wolfsburg è da tempo un obiettivo di Marotta e Paratici ma finora la richiesta di cessione a titolo definitivo da parte dei tedeschi del Wolfsburg, titolari del cartellino del calciatore, ha frenato l'operazione. La Juventus ha infatti sempre provato a strapparlo con la formula del prestito e chissà che in queste ore i biancoverdi decidano di lasciar partire Luiz Gustavo, il cui contratto scadrà comunque nel giugno 2018, ovvero al termine della prossima stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANDZUKIC INCEDIBILE. – Pur essendo una "big", anche la Juventus ha dovuto fare i conti con l'interesse degli altri club verso i suoi campioni in questa finestra di calciomercato. Ceduto Evra al Marsiglia dopo una lunga riflessione, anche Mario Mandzukic sembrava potesse lasciare i bianconeri dopo l'arrivo a Torino di Higuain in estate. Stando ai rumors infatti, l'attaccante croato, a causa del poco spazio avuto a disposizione rispetto allo scorso anno sembrava essere finito nel mirino di alcuni club con sede in Cina, pronti a sborsare decine di milioni per il suo cartellino ed il suo ingaggio, compreso il Tianjin Quanjian di Cannavaro che ha cercato di acquistare Kalinic dalla Fiorentina. Ora però, la situazione sembra completamente cambiata con Mandzukic che è diventato indispensabile per il nuovo modulo di mister Allegri nella posizione di punta esterna con maggiori compiti di copertura e lo stesso allenatore su di lui ha affermato a JTV: "Ha un motore diverso dagli altri e oggi ha giocato molto bene tecnicamente."

