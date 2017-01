JUVENTUS/ Calciomercato News, è Lucas Leiva il nuovo centrocampista?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LUCAS LEIVA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – E' risaputo che la Juventus stia cercando un nuovo centrocampista per questi ultimi giorni del calciomercato invernale. L'ultimo nome emerso in orbita bianconera, a causa delle resistenze dei tedeschi del Wolfsburg nel lasciar partire il brasiliano Luiz Gustavo, riguarda un altro giocatore verdeoro, ovvero Lucas Leiva di proprietà del Liverpool. Il trentenne, capace di giocare sia in mediana che in difesa, non ha nascosto di vivere una situazione difficile con i Reds a causa delle decisioni del manager Klopp e, secondo i rumors, potrebbe essere una soluzione low cost da cogliere in extremis per la Juventus. Difficile che Lucas Leiva, cercato pure dall'Inter, rinnovi il contratto in scadenza a giugno ed è probabile che il Liverpool tenti di guadagnare qualcosa lasciandolo partire immediatamente.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DAMIANI PARLA DI RINCON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Nonostante stia cercando ancora un nuovo centrocampista, la Juventus in questa finestra di calciomercato ha aggiunto alla propria mediana il venezuelano Tomas Rincon, prelevato dal Genoa. Intervistato a Radio Rai, l'esperto di mercato Oscar Damiani ha indicato il ventinovenne Rincon come il colpo migliore della sessione: "Il mercato di gennaio serve a fare movimenti ma non a rinforzare le squadre, non penso francamente che i giocatori possano migliorare le squadre attuali. Il colpo vero di mercato per me sia quello di Rincon alla Juventus, può allungare la coperta ma per il resto non mi pare ci siano stati colpi importanti."

© Riproduzione Riservata.