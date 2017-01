MILAN/ Calciomercato News: Ocampos, oggi novità in arrivo!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MAIORINO PENSA SOLO AD OCAMPOS. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Il Milan, dopo alcune incertezze iniziali dovute alla mancanza di fondi da investire, sembra molto attivo in questi ultimi giorni del calciomercato invernale. Preso Deulofeu dall'Everton e ceduto Niang al Watford, i rossoneri stanno provando a prendere l'argentino Lucas Ocampos, in prestito al Genoa dall'Olympique Marsiglia. Intervistato da Premium Sport, il ds milanista Rocco Maiorino ha spiegato: "Noi abbiamo avuto un colloquio con il Genoa e con l’agente di Ocampos. Abbiamo l’accordo con tutte le parti. Ieri Galliani ha sentito il Marsiglia, adesso i francesi ed il Genoa devono rinegoziare il loro accordo, ma noi siamo ottimisti sulla buona riuscita dell’operazione. Veloso? Al momento siamo concentrati solo su Ocampos." In giornata potrebbe dunque sbloccarsi qualcosa se Genoa e Marsiglia dovessero trovare l'intesa a fronte del riscatto da 8 milioni di euro pattuito ad inizio stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MONTELLA SU VELOSO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – Per quest'ultima parte della finestra di calciomercato continuano a moltiplicarsi le voci riguardanti possibili obiettivi in orbita Milan. Viste le difficoltà nell'arrivare a Lucas Ocampos, al Genoa ma di proprietà dell'Olympique Marsiglia, si era ipotizzato un interesse rossonero nei confronti di un altro giocatore rossoblu, ovvero il portoghese Miguel Veloso, il cui rientro dall'infortunio è previsto intorno al 5 febbraio. Intervistato da Premium Sport a margine della sconfitta del Milan in casa dell'Udinese, l'allenatore Vincenzo Montella si è espresso così su Veloso: "Non ne abbiamo parlato. Abbiamo nove centrocampisti in rosa, non credo che abbiamo bisogno di giocatori in quel ruolo". Difficile a questo punto che il Milan decida di puntare su altri obiettivi se non un ulteriore attaccante esterno da aggiungere all'organico.

