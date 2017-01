MILAN/ Calciomercato News, respinto assalto cinese per Kucka!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, NIENTE CINA PER KUCKA.– Il Milan sembrava aver bisogno di denaro per potere investire liberamente sul calciomercato in attesa del closing del prossimo marzo con la nuova proprietà cinese di Sino Europe Sports. Tuttavia, sembra che i rossoneri abbiano respinto l'assalto di un club con sede in Cina nei confronti di uno dei suoi calciatori. Stando alle indiscrezioni, il Milan avrebbe infatti respinto al mittente l'offerta da 10 milioni di euro per il centrocampista slovacco Juraj Kucka proveniente dal Beijing Guoan. Il ventinovenne ha conquistato da subito la fiducia del tenico Vincenzo Montella arrivando a collezionare 20 presenze, 3 reti ed un assist vincente nella stagione in corso convincendo così il Milan a ritenerlo incedibile anche a fronte dell'attuale contratto con i rossoneri, in scadenza solamente nel giugno del 2019.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LODETTI SU DEULOFEU. ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017 – In casa Milan si è vissuto un vero e proprio tormentone di calciomercato in merito alla trattativa per il prestito di Gerard Deulofeu dall'Everton sebbene si sia risolta in pochi giorni. Il capitano della Nazionale Under 21 spagnola è stato fortemente voluto dal club rossonero per regalare un nuovo esterno offensivo a Vincenzo Montella da alternare a Suso ed al nuovo imminente acquisto Lucas Ocampos. Interpellato da MilanTV, l'ex milanista Giovanni Lodetti si è espresso così riguardo a Deulofeu: "Ha bisogno di giocare, magari partendo anche dall’inizio. Bonaventura ora dovrà stare fuori un po’, quindi potrebbe esserci spazio per Deulofeu anche dal primo minuto. Si vede che ha i numeri, è bravo nell'uno contro uno, le qualità le ha sicuramente."

© Riproduzione Riservata.